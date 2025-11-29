Vox organiza una caravana de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en Málaga

Unos sesenta vehículos han participado este mediodía en una caravana de protesta organizada por Vox contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga capital, ... que entra en vigor mañana 30 de noviembre. Los portavoces del partido de ultraderecha han criticado que la normativa «carece de fundamento ambiental, responde a intereses recaudatorios y perjudica gravemente a los malagueños con menos recursos».

La protesta ha partido del aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena pasadas las 12 del mediodía y ha recorrido sin incidentes los paseos marítimos de la capital hasta llegar a los Baños del Carmen, donde ha dado la vuelta para volver hacia el Centro y enfilar el paseo del Parque, la Alameda Principal y la avenida de Andalucía. Finalmente, la caravana se ha disuelto al llegar a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Esta movilización fue precedida esta semana por una campaña de buzoneo y pegada de carteles contra la ZBE.

Ampliar Representantes de Vox, antes de comenzar la protesta.

«Mañana, el Ayuntamiento de Málaga comienza a hacer caja con el dinero de todos los malagueños. Comienza la zona de bajas emisiones, como llevamos diciendo desde el año 2023, perjudica a las clases más humildes, a las clases trabajadoras, a los autónomos y a las pymes. Una zona de bajas emisiones que no se sustenta con nada porque no hay informes técnicos del área de movilidad del Ayuntamiento que la justifiquen. Prueba de ello es el contencioso administrativo que este grupo municipal mantiene con el Ayuntamiento de Málaga«, ha argumentado Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, recordando que los tribunales ya han anulado normas similares en varias ciudades, »como Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia o Ávila».

La diputada nacional por Málaga Patricia Rueda, ha calificado de «saqueo» la medida «impuesta por el PP a los malagueños que no pueden comprarse un coche nuevo», ha afirmado Rueda, quien ha continuado explicando que «entra en vigor una máquina recaudadora vía multas que castigará a aquellos que no pueden permitirse renovar su vehículo».

«A partir de mañana aquellos que no pueden comprarse un vehículo nuevo no van a poder acceder a zonas como nuestros paseos marítimos, la zona del Hospital Civil o el centro urbano y es muy injusto, porque va a crear malagueños de primera y de segunda según la renta», ha manifestado Rueda, que ha reivindicado que sólo Vox «combate esta imposición ideológica que comparten PP y PSOE, con una oposición firme política y jurídicamente».