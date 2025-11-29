Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La caravana, a su paso por la Alameda Principal.

La caravana, a su paso por la Alameda Principal. Ñito Salas

Vox organiza una caravana de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en Málaga

Unos sesenta vehículos participan en la movilización, que ha recorrido sin incidentes los paseos marítimos, el paseo del Parque, la Alameda y la avenida de Andalucía

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

Unos sesenta vehículos han participado este mediodía en una caravana de protesta organizada por Vox contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga capital, ... que entra en vigor mañana 30 de noviembre. Los portavoces del partido de ultraderecha han criticado que la normativa «carece de fundamento ambiental, responde a intereses recaudatorios y perjudica gravemente a los malagueños con menos recursos».

