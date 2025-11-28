Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chase Audige, sonriente durante un partido con el Oostende la pasada temporada. FIBA
Chase Audige, otro perfil en crecimiento para el Unicaja

El escolta estadounidense que se perfila como recambio de Castañeda, es un jugador con poca experiencia profesional, pero buenas cualidades físicas y técnicas

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:28

Chase Audige, estadounidense de 26 años y 1,93, será el próximo fichaje del Unicaja. Este escolta será el recambio de Xavier Castañeda, que no ... seguirá en el equipo una vez que se reanude la competición el próximo 6 de diciembre. Audige, con contrato en el Bosna Sarajevo, se incorporará al equipo cajista en cuanto se solvente su desvinculación del conjunto bosnio en una operación en la que el club malagueño mantiene la misma apuesta que hizo en su día con Castañeda y Tyson Carter. Una salió bien y la otra salió mal.

