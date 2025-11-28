Chase Audige, otro perfil en crecimiento para el Unicaja

Chase Audige, estadounidense de 26 años y 1,93, será el próximo fichaje del Unicaja. Este escolta será el recambio de Xavier Castañeda, que no ... seguirá en el equipo una vez que se reanude la competición el próximo 6 de diciembre. Audige, con contrato en el Bosna Sarajevo, se incorporará al equipo cajista en cuanto se solvente su desvinculación del conjunto bosnio en una operación en la que el club malagueño mantiene la misma apuesta que hizo en su día con Castañeda y Tyson Carter. Una salió bien y la otra salió mal.

Como en el caso de estos dos jugadores, Chase Audige tiene una carrera profesional corta y se le presumen unas cualidades que ahora tendrá que demostrar en un club de máximo nivel como es el Unicaja. Nacido en Pottstown, Pensilvania, Audige afronta su segunda temporada como profesional, de ahí que esté en plena evolución. Su primera experiencia en Europa fue con el Oostende. En Bélgica firmó buenos números (15 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la Champions), lo que perfectamente le habría valido para dar el salto a una liga de mayor nivel. Pero no fue así. Audige acabó el verano pasado en el Bosna Sarajevo, con el que tuvo que disputar la fase previa de la FIBA Europe Cup.

Audige es un jugador con una gran presencia física, buen manejo de balón y desborde en el uno contra uno, a lo que añade un buen lanzamiento de tres puntos. Esta temporada está por encima del 40% en lanzamientos desde la larga distancia, con una mejor marca de seis triples en un partido, el Rilski Sportist (Bulgaria) en la Fiba Europe Cup el pasado 19 de noviembre. En la cuarta competición europea también se enfrentó al UCAM Murcia, ante el que firmó 14 puntos y cuatro rebotes.

Como sucedió en su día con Tyson Carter, al Unicaja no le ha importado apostar por un jugador poco contrastado al máximo nivel, pero al que se le aprecian cualidades para una gran evolución. Como es lógico, el hecho de que tenga pasaporte cotonú es un factor diferencial que ha propiciado su fichaje. A veces, se tienen que dar unas coincidencias muy particulares para que la carrera de un jugador dé un giro inesperado. Ahora Chase Audige está ante la oportunidad de su vida.