Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 25 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Exploramos las noticias de SUR.es en nuestro resumen detallado, brindándote una perspectiva más amplia de las historias destacadas del día para que estés bien ... informado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  6. 6

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  9. 9 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  10. 10

    Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?