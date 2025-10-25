Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes

Sucesos MálagaAlarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
Los servicios sanitarios tuvieron que evacuar a un varón de 35 años al Hospital Clínico
Sábado, 25 de octubre 2025, 19:07
No había dado la medianoche aún cuando en el barrio de El Tarajal, en la capital malagueña, se desató la alarma: un hombre armado con ... una pistola, varios disparos y un herido a golpes que tuvo que ser evacuado al Hospital Clínico. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.
Ocurrió este viernes, sobre las 23.35 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un par de avisos que alertaban de detonaciones y un hombre con una herida sangrante en la cabeza. De inmediato, el centro coordinador movilizó a las Fuerzas de Seguridad.
A su llegada, los sanitarios atendieron a un hombre de 35 años que había sido, supuestamente, víctima de una agresión física y lo trasladaron al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Por su parte, los agentes confirmaron que los disparos se habían producido al aire con una pistola deportiva y no consta que nadie resultase herido por arma de fuego, según las fuentes consultadas por este periódico.
Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga han informado de que se ha abierto una investigación para tratar de resolver lo sucedido pues, al parecer, los responsables habrían logrado huir a la llegada de los agentes.
