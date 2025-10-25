Fea lesión de tobillo de David Kravish
El estadounidense sufrió el percance antes del descanso del encuentro ante el Tenerife
Málaga
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15
Al Unicaja se le acumulan los problemas en forma de lesiones. Si Djedovic y Sulejmanovic no pudieron jugar ante el Tenerife, David Kravish sufrió una ... fea lesión de tobillo durante el partido en San Cristóbal de La Laguna.
El estadounidense sufrió el percance al tratar de capturar un rebote en una acción defensiva. En un primer momento pareció que Kravish se dolía de la rodilla, pero el Unicaja confirmó instantes después que había sido en el tobillo.
El pívot no volvió a jugar y su estado está pendiente de ver lo que muestran las pruebas radiológicas a las que se tendrá que someter cuando el equipo llegue a Málaga.
