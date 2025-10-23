Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Trinidad durante sus cultos extraordinarios. Cofradía del Cautivo
Trinidad, 25 años coronada

Trece puntos clave para ver la procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad

La Dolorosa de la Cofradía del Cautivo, que celebra el 25.º aniversario de su coronación canónica, recorrerá un itinerario repleto de momentos especiales, con petaladas, alfombras, actuaciones musicales y encendido de bengalas

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:40

Comenta

La Cofradía del Cautivo cuenta las horas que faltan para que la Virgen de la Trinidad salga a la calle en procesión extraordinaria por el ... 25.º aniversario de su coronación canónica. Con las calles del barrio trinitario y del Centro ya adornadas, cerrados los turnos de velas y portadores y la logística preparada, ya solo falta que la Dolorosa de Francisco Buiza se eche a andar este sábado en su trono del Lunes Santo, a las 16.30 horas, desde la casa hermandad, para dirigirse hasta la Catedral, donde presidirá un acto litúrgico ante la fachada principal del templo que hace un cuarto de siglo fue testigo del ritual de coronación de esta imagen. En aquel momento, el obispo Antonio Dorado Solo la coronó en el interior de la basílica, y esta vez no podrá acceder, por compromisos adquiridos previamente por la Catedral, pero, al menos, la alcanzará para recordar ese día que marcó un ante y después en la propia imagen y en la misma cofradía.

