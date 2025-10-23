Trece puntos clave para ver la procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad

La Cofradía del Cautivo cuenta las horas que faltan para que la Virgen de la Trinidad salga a la calle en procesión extraordinaria por el ... 25.º aniversario de su coronación canónica. Con las calles del barrio trinitario y del Centro ya adornadas, cerrados los turnos de velas y portadores y la logística preparada, ya solo falta que la Dolorosa de Francisco Buiza se eche a andar este sábado en su trono del Lunes Santo, a las 16.30 horas, desde la casa hermandad, para dirigirse hasta la Catedral, donde presidirá un acto litúrgico ante la fachada principal del templo que hace un cuarto de siglo fue testigo del ritual de coronación de esta imagen. En aquel momento, el obispo Antonio Dorado Solo la coronó en el interior de la basílica, y esta vez no podrá acceder, por compromisos adquiridos previamente por la Catedral, pero, al menos, la alcanzará para recordar ese día que marcó un ante y después en la propia imagen y en la misma cofradía.

La salida de la Virgen de la Trinidad de este sábado supondrá la tercera y última extraordinaria de este mes de octubre, que, como las anteriores, ha generado el interés de los malagueños y de muchos visitantes que, según las previsiones, llegarán a la ciudad para vivir en primera persona el ambiente que genera una procesión de estas características, protagonizada por una imagen contemporánea, del siglo XX, pero con un importante valor artístico, que cuenta con un excepcional patrimonio artístico, con un gran trono, que irá acompañada de dos bandas, ambas de la hermandad, y que marchará con un aire distinto al habitual del Lunes Santo, en este caso, glorioso, como requiere la efeméride. Es por ello que la corporación trinitaria ha preparado un recorrido repleto de momentos especiales, con petaladas, saetas, como la que cantará Diana Navarro en el Hotel Larios, alfombras y actuaciones musicales organizadas por la cofradía y por otras hermandades, grupos parroquiales y devotos particulares.

El grupo joven ha tenido un papel destacado en la organización de las actividades previas, especialmente en la ornamentación del recorrido y en la coordinación de las ofrendas que jalonarán el itinerario, en una jornada que culminará ya entrada la madrugada, con la llegada de la Virgen nuevamente a su barrio ya con el cambio de horario de verano a invierno. El recorrido de regreso estará marcado por la música, más petaladas y no se descarta que se enciendan bengalas en el Puente de la Aurora y se exploten fuegos artificiales antes de entrar en la calle Trinidad para poner el broche final a esta cita histórica.

Momentos de interés

Procesión de ida

1 Barrera de la Trinidad

﻿• En el número 3 caerá la primera lluvia de pétalos de flores de la tarde, promovida por el Grupo Parroquial de Esperanza y Refugio, y la Virgen pisará una alfombra de romero, que preparará el grupo joven.

2 Calle Trinidad

• En el número 86, los balones estarán decorados de un modo especial y la Dolorosa será recibida por el Grupo Parroquial de Llagas y Buena Fe, de la parroquia de la Santísima Trinidad.

• En la casa hermandad del Santo Traslado habrá una petalada.

3 Calle Carretería

• En el número 18, a la altura de la tienda de María Ortega, habrá una plegaria y petalada, por parte de un grupo de devotos,

• En el número 77, a la altura del comercio Navarro Hermanos, Laura Martín cantará unas sevillanas, compuesta por Daniel González. Estará acompañada a la guitarra por Sergio Castillo.

4 Calle Casapalma

• En el número 18, Eduardo Díaz cantará unas sevillanas, con letra de Carlos Hidalgo, y habrá una petalada, promovida por las hermandades de Crucifixión y Pollinica.

5 Plaza del Obispo

• Se celebrará un acto litúrgico, con la lectura de la palabra, por parte del director espiritual de la hermandad, José Manuel Llamas Fortes, y una oración a la Virgen de la Trinidad Coronada. Intervendrá musicalmente la Coral Santa María de la Victoria.

Procesión de vuelta

6 Calle Strachan

• En el portal 6 habrá una petalada de la mesa de la Trinidad y sevillanas de Alberto Zumaquero.

7 Calle Larios

• Desde el Hotel Room Mate Larios, que muestra en su fachada fotografías de la Virgen de la Trinidad a gran formato, Diana Navarro e Isabel Fallos cantarán una saeta.

8 Plaza de la Constitución

• Petalada de los devotos de las hermandades de Viñeros y Estudiantes.

9 Calle Nueva

• Maite Peláez cantará una saeta.

10 Calle Sagasta

• En el número 3 intervendrá el pitero Alejandro Tejeiro, hermano de la Hermandad del Rocío de Málaga La Caleta.

11 Calle Sebastián Souvirón

• En el número 19, habrá una petalada promovida por la banda sinfónica Virgen de la Trinidad y cantará el cantaor flamenco Bonela Hijo.

12 Calle Compañía

• A la altura de la casa hermandad de la Cena, la Virgen de la Trinidad pisará una alfombra de sal y habrá cante por verdiales, a cargo de la panda La Cepa.

13 Calle Trinidad

• A la altura de la casa hermandad de la Salud, cante por colombianas, a cargo de Raquel Toro Díaz.

• En el número 66, el Grupo Parroquial Luz y Mar, del barrio de Nuevo San Andrés, tributará a la Dolorosa con una petalada y habrá cante por verdiales

• En el número 86, el periodista Santiago Souvirón recitará un poema y habrá una petalada promovida por la propia Cofradía del Cautivo.