Vecinas en el lugar donde estaban los contadores. J. C. Domínguez

Trece viviendas y dos negocios permanecen más de 100 horas sin suministro eléctrico en Marbella

El viernes 17 se terminó de instalar los nuevos contadores, y en la mañana del lunes 20 se registró una explosión y un incendio que los dejó sin luz hasta este viernes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:23

Trece viviendas y dos locales comerciales ubicados en el edificio Fermosa 8, en el número 7 de la avenida Arias de Velasco de Marbella, han ... permanecido durante más de cien horas sin luz. En el inmueble, construido hace más de 40 años, se cambiaron recientemente los contadores de electricidad, el último de ellos el viernes 17 de octubre, y el lunes siguiente, festivo en Marbella, sobre las 11.30 horas se originó «una explosión» en los cuadros eléctricos que ocasionó un incendio que requirió la intervención de los bomberos marbellíes, según han relatado los vecinos.

