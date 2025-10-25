Trece viviendas y dos negocios permanecen más de 100 horas sin suministro eléctrico en Marbella

Trece viviendas y dos locales comerciales ubicados en el edificio Fermosa 8, en el número 7 de la avenida Arias de Velasco de Marbella, han ... permanecido durante más de cien horas sin luz. En el inmueble, construido hace más de 40 años, se cambiaron recientemente los contadores de electricidad, el último de ellos el viernes 17 de octubre, y el lunes siguiente, festivo en Marbella, sobre las 11.30 horas se originó «una explosión» en los cuadros eléctricos que ocasionó un incendio que requirió la intervención de los bomberos marbellíes, según han relatado los vecinos.

El incendio provocó daños en las zonas comunes y en el interior de algunas viviendas, pero nada de gravedad, de no ser porque desde entonces se quedaron sin luz. Todo fue hasta este viernes día 24 sobre las 19.00 horas aproximadamente, cuando técnicos de Endesa consiguieron devolver el suministro eléctrico a las 13 viviendas y los dos negocios con carácter provisional. En total, unas 103 sin luz.

Desde que ocurrió el incidente, los vecinos han tenido que hacer uso de las velas y los que han podido han recurrido a la red familia. «Yo tengo la suerte que mi hermana vive cerca y estos días cuando anochecía me iba a su casa y me quedaba a dormir allí, porque aquí estoy sola, en el baño apenas hay luz y el termo es eléctrico», cuenta una de las vecinas del inmueble.

Daños en el interior del edificio y vista exterior del inmueble. J. C. Domínguez

Con la reanudación del suministro eléctrico algunos residentes han comprobado cómo habían dejado de funcionar algunos electrodomésticos.

La actuación realizada por Endesa servirá para que los vecinos puedan volver a hacer vida normal, pero la instalación es provisional y deberán ponerse contadores para cada punto de suministro eléctrico para proceder a la normalización definitiva del servicio.