Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga

Un hombre de 34 años ha muerto electrocutado este sábado mientras trabajaba en el polígono industrial Santa Cruz, en la capital malagueña, han informado desde ... el 112.

Ha ocurrido en una empresa ubicada en la calle Camino Huerta Santa Cruz, sobre las 13:06 horas, cuando el Servicio de Emergencias ha recibido una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre que había recibido una descarga eléctrica mientras trabajaba.

De inmediato, la centro coordinador ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local. A su llegada, los servicios médicos han practicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado, aunque sin éxito. Fuentes policiales han confirmado al 112 que el trabajador ha terminado falleciendo.

Asimismo, se ha informado del lo sucedido a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.