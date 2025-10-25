Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un boceador muestra un ejemplar del alga beneficiosa contra la invasora asiática. SUR

Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática

El hallazgo abre una nueva vía ecológica para luchar contra la peligrosa propagación de la Rugulopteryx okamurae en las costas españolas

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Un rayo de esperanza se abre en la lucha contra la peligrosa propagación del alga asiática, que está haciendo estragos y causa millones en pérdidas ... económicas, especialmente en la Costa del Sol más occidental, entre Marbella, Estepona y Manilva. El estudio publicado recientemente en la revista científica Plants ha descubierto que un alga autóctona del Mediterráneo es capaz de combatir por sí misma a la invasora. De manera que una potencial repoblación con estos organismos podría poner freno a una propagación que, hasta ahora, no se ha conseguido contener por otros medios después de diez años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  6. 6 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  9. 9 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  10. 10

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática

Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática