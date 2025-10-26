Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 26 de octubre de 2025

SUR

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:16

Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

LEER LA NOTICIA

La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

LEER LA NOTICIA

Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias

LEER LA NOTICIA

Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna

LEER LA NOTICIA

Kravish será baja cuatro meses en el Unicaja, que buscará un recambio en el mercado

LEER LA NOTICIA

El PP presenta una proposición en el Congreso para que el Gobierno desbloquee el deslinde de las casas de El Palo y Pedregalejo

LEER LA NOTICIA

Alejandro Davidovich, desbordado en la final de Basilea por un torbellino

LEER LA NOTICIA

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  10. 10

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

