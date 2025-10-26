El otoño se abre paso: ¿cuándo lloverá en Málaga?

El otoño se abre paso en Málaga, y de manera abrupta. Después de las altísimas temperaturas registradas en los últimos días, más propias del mes ... de agosto, la lluvia y el descenso térmico serán protagonistas en esta recta final de octubre, ya que se esperan precipitaciones en varios puntos de la capital y la provincia.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las primeras precipitaciones se podrían registrar ya desde este domingo, puesto que la probabilidad de lluvia en la capital es del 65% hasta la medianoche, porcentaje que se eleva hasta el 90% hasta las doce de la mañana del lunes 27. A partir del mediodía, la cifra se reduce hasta el 55% hasta el final de la jornada.

Según las estimaciones, los paraguas podrían volver a ser necesarios el martes 28, ya que hay un 95% de posibilidades de que llueva desde las 12 del mediodía, una previsión que se mantiene durante todo el miércoles y el jueves para descender al 60% el viernes.

Aemet prevé que en Málaga capital el día más lluvioso de la semana sea el miércoles

Además de en la capital, donde se prevé más lluvia este lunes es en Ronda, Coín y Pizarra. Los termómetros también notarán el cambio, y las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y los 24 grados mientras que las mínimas se situarán entre los 14 y los 19 grados, lo que supone una notable diferencia respecto a la última semana, cuando se han situado por encima de los 30 grados de manera generalizada, con la capital de la Costa del Sol con los valores más elevados.

Ampliar Previsión de Aemet para los próximos días en Málaga capital.

Avisos activados en Andalucía

En el resto del país, las temperaturas máximas y mínimas seguirán en descenso este lunes, 27 de octubre, en una jornada en la que Murcia y Andalucía estarán en alerta por lluvias y tormentas, mientras que en Cataluña se activará la alerta amarilla por oleaje, según la predicción de Meteorología recobida por Europa Press. En concreto, las precipitaciones tendrán lugar en Almería, Cádiz y Murcia durante las primeras horas de la madrugada, cuando se prevé que se acumule unos 15 litros por metro cuadrado en una hora en Cádiz; y unos 25 litros por metro cuadrado en Almería y Murcia. Estas lluvias irán acompañadas de tormentas.

Además, Girona y Tarragona estarán en alerta amarilla por olas de hasta tres metros de alto, a causa del viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). Por lo general, Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte peninsular que dejará abundante nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso o despejado excepto en extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra donde será más persistente y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil.

En el centro peninsular, los cielos serán poco nuboso; en el tercio sur se mantiene la inestabilidad que dejará cielos muy nubosos o cubiertos con probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste y débiles, en general, en el resto, tendiendo al final a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales.

En Canarias, predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Asimismo este lunes habrá bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.

Bajada del mercurio

Las temperaturas máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular y en ligero a moderado ascenso en el resto de la Península y Baleares, localmente notable en montañas del tercio norte peninsular. Por su parte, las temperaturas mínimas también irán en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.

Por último, los vientos serán flojos en general en la Península y Baleares de componentes norte en la vertiente norte atlántica y componentes sur y este en la vertiente sur. Predominio de la componente sur en el Cantábrico. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur rolando a suroeste por la tarde. Cierzo moderado con intervalos de fuerte o probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramonta en Ampurdán. En Alborán flojos a moderados del este. En Canarias viento flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales.