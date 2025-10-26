Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una instantánea de la carrera, que ha partido de la Avenida de la Palmilla, junto a la

ÑITO SALAS

La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

Alejandro Cañas suma su tercera victoria en la prueba en categoría masculina, mientras que en la femenina se ha impuesto Belén Infantes, que venció también en 2024

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:27

La VIII Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga, se ha desarrollado en la mañana de este domingo con ... una altísima participación, la más importante jamás registrada, 1.500 corredores, y, pese a la intermitencia de una fina lluvia que ha acompañado a los deportistas entre las 9.00 y las 10.00 horas, esta edición ha estado presidida, como cada año, por un ambiente festivo y familiar. Los atletas han destacado, sobre todo, lo que disfrutan corriendo por las calles del Centro Histórico. «Es un placer», ha explicado Alejandro Cañas, ganador de la prueba en 2025.

