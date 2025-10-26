La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

La VIII Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga, se ha desarrollado en la mañana de este domingo con ... una altísima participación, la más importante jamás registrada, 1.500 corredores, y, pese a la intermitencia de una fina lluvia que ha acompañado a los deportistas entre las 9.00 y las 10.00 horas, esta edición ha estado presidida, como cada año, por un ambiente festivo y familiar. Los atletas han destacado, sobre todo, lo que disfrutan corriendo por las calles del Centro Histórico. «Es un placer», ha explicado Alejandro Cañas, ganador de la prueba en 2025.

Cañas, que ha clavado un tiempo de 22 minutos para recorrer siete kilómetros, ha señalado a SUR, recién cruzada la meta, ubicada junto al Banco de España, en la Avenida Cervantes, que «siempre es un placer correr por el Centro de la Ciudad, todos los días no se corre por aquí», una reflexión que han repetido otros corredores. Es su tercera victoria, la segunda consecutiva. Compite con el Club de Atletismo Málaga, «me gusta hacer carreras con el equipo». En su vida, todo es deporte, pues se dedica a asesorar sobre metodología deportiva a sus clientes, además de ser doctorado en la materia. Tras él, se ha clasificado un compañero de quipo, Sergio García. «Yo corro pruebas más cortas, él hace maratones», bromeaba.

Ambiente festivo

Muchos de los corredores llevaban las camisetas verdes alusivas a la carrera y, tras cruzar la meta, se han multiplicado los abrazos, las sonrisas, los signos de victoria mirando hacia la cámara y algún que otro gesto de cansancio o de dolor, como una corredora que se quejaba, a su pareja, de que le había dado un tirón, pero le había ido muy bien al ponerse música para acompañar la actividad física, muy intensa, sin duda.

La atleta de Álora y profesora de Pizarra, Belén Infantes, valora el ambiente de la carrera y el auge del atletismo femenino

Belén Infantes, del Club de Atletismo Guadalhorce-Álora, se ha impuesto en la categoría femenina. Es profesora de Educación Física en un instituto de Pizarra e incide en la misma idea que su compañero: «Correr por las calles de Málaga es brutal, en Sevilla hay muy buen ambiente, es bonita, pero Málaga no se queda atrás, además a la gente, que gane alguien de aquí, le gusta. Nos han animado mucho, es importante que haya también referentes malagueñas». Infantes ganó también esta carrera el año pasada y quedó segunda en la última edición de la de El Corte Inglés.

A medida que pasaban los minutos y los corredores alcanzaban la meta, se multiplicaban los aplausos. El dorsal número 1 lo portaba Daniel Pérez, director general de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, que se ha impuesto dos veces en esta carrera, y el número 2 el inolvidable delantero del Málaga Club de Fútbol e ídolo de la afición malaguista Sebastián Fernández Reyes, Basti.

Corredores con carritos

La carrera ha partido de uno de los laterales del Estadio de la Rosaleda y, junto a Pérez y Basti, se ha podido ver a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, al edil de Deportes, Borja Vivas, así como a los concejales titulares de las áreas de Seguridad y Economía y Hacienda, Avelino Barrionuevo y Carlos Conde, respectivamente.

Ampliar Imagen de la foto de familia: en el centro, el edil de Deportes, Borja Vivas, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, entre otras personalidades. ÑITO SALAS

Barrionuevo ha explicado a SUR que se ha cruzado con mucha gente en el recorrido y que todos hablan fenomenal del itinerario, sobre todo porque «pasa por el Centro, la bajada de la Victoria y de Larios ha sido espectacular, lo mejor de la carrera no son solo los corredores, sino la afición, siempre hay mucha gente aplaudiendo, muy bonito también el paso por Capuchinos, una calle muy malagueña y muy cofrade». También ha destacado que la lluvia propicia el ambiente ideal para los corredores y ha destacado que la carrera tiene un ámbito familiar evidente. «Es anecdótico ver a los padres corriendo con los carritos, pero sobre todo venimos a apoyar la independencia de la prensa» en estos tiempos convulsos, recalca.

Conde, por su parte, ha explicado que ha corrido con su hija y afirma que ha participado ya en siete ediciones.

Entre los periodistas, se ha podido ver al director general de Comunicación del Ayuntamiento, Jesús Espino, o a Cristina Mena, de Canal Sur, así como también han participado varios periodistas de SUR, entre ellos Ángel de los Ríos: «Es la segunda carrera que hago grabándome para SUR en plano subjetivo. La sensación es bueno, corrí hace nada la de 10 kilómetros y esta semana la de siete, es una carrera preciosa porque pasa por el Centro, es la única que pasa por calle Larios». Encarni Hinojosa, también compañera de esta casa, afirma que el recorrido es «asequible y bonito, con mucha gente animando».

El responsable de Comunicación de Sando, Nacho Miranda, ha relatado a SUR que «es muy divertido correr con un niño de cuatro años que disfruta cada momento y lo vive como una ilusión nueva».

Exitosa Marcha Solidaria de la Prensa apoya al Cotolengo Málaga con gran participación familiar y ambiente festivo

También se ha celebrado la Marcha Solidaria de la Prensa, de dos kilómetros, que también ha sido muy concurrida y en la que han participado muchas padres y madres junto a sus hijos, que han disfrutado de lo lindo de la llegada a la meta. Lo recaudado irá a beneficio de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo Málaga), cuyo director, Patricio Fuentes, también ha acudido al evento. Los corredores y participantes en la marcha se sumaron a la carrera en la plaza de la Victoria, para hacer juntos los dos últimos kilómetros de recorrido.

Basti ha sido el encargado de realizar el corte de cinta, junto a las autoridades, en la Avenida de la Palmilla, en una prueba deportiva que ha servido para reivindicar, un año más, un periodismo libre y de calidad.

Ampliar Otra instantánea de la carrera. ÑITO SALAS

En total, se han entregado 18 medallas: 12 de la carrera, en las categorías Absoluta y Periodista para los tres primeros femeninos y masculinos de cada categoría y seis medallas para los más pequeños de la Marcha Solitaria por tramo de edad (de seis a ocho años, de nueve a doce y de 13 a 15).

La carrera está patrocinada por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, responsable de la cobertura sanitaria, Metro Málaga y Bidafarma, además de contar con la colaboración de medio centenar de entidades, empresas y medios de comunicación.