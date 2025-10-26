Alejandro Davidovich, desbordado en la final de Basilea por un torbellino

Quinta final de Alejandro Davidovich (15º) en el ATP Tour e idéntico resultado en todas ellas. Lo que cambia es el guión. El malagueño, inexperto ... en Montecarlo en 2022 ante Tsitsipas, perdonó cinco 'match balls' entre las de Delray Beach y Washington y no pudo hacer mucho en Acapulco ante un gran Machac.

Fonseca 🇧🇷 63 64 Davidovich Fokina 🇪🇦 (D. Dumusois 🇨🇵) #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/HQkYZ1KZSf — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 26, 2025

Quizás el desarrollo de la final de Basilea (donde nunca ha ganado un español y Nadal fue finalista en 2015 ante el astro local, Federer) de este domingo, un 6-3 y 6-4 en hora y 25 minutos, se ajusta a la última de las mencionadas. Joao Fonseca (45º durante esta semana, pero 28º ya el lunes) es la gran referencia joven mundial, el único sub-20 al que a día de hoy se le adivina un claro potencial de llegar a pelear por la cima.

Ganador de las cinco finales previas, en cualquier categoría (Futures, Challengers o ATP Toir), por contra Davidovich se había impuesto en tres de diez, y encaraba la cita con un lastre encima. Fonseca es un ganador y desde el primer punto fue un torbellino. Jugando con excesivo riesgo, pero esto importaba poco ante su elevada cuota de ganadores: colocó 29 en menos de hora y media. Y además sirvió con un 79% de primeros y con un 75% de puntos ganados con estos; es decir, casi inabordable.

Most Hard-court Finals in 2025 #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/yraTOHOohD — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 25, 2025

Davidovich es un gran restador y uno de los tenistas que mejor se mueve en la pista y aun con eso se defendía demasiado lejos de la línea de fondo, tratando de seguir en el partido pero sin llevar la iniciativa. El malagueño no jugó un solo juego sencillo de saque, siempre exigido, con la lengua fuera, y a medida que avanzaba el tiempo, con gestos de encajar mal la derrota, concediendo más energía a su rival.

Cualquier análisis más detenido del partido sólo permite concluir que fue una pesadilla para el tenista rinconero. En el primer set tuvo bolas en contra para verse 0-4, aunque las salvara,y en la segunda manga para el 1-4 con doble 'break'. Hasta trece bolas de 'break' tuvo que afrontar el pupilo de Félix Mantilla y defendió diez.

Por situar sólo un punto en el choque en el que Davidovich podía intuir verse con opciones fue en 2-3, en su único quiebre al brasileño, ganador este año ya en Buenos Aires (ante Fran Cerundolo) y que en este torneo de Basilea comenzó desbancando al vigente campeón Mpetshi Perricard) y beneficiádose de las molestias de dos rivales (Mensik y Shapovalov), como Davidovich ante Ruud y Humbert.

Pero tras el 2-3 hubo 'contrabreak' y vuelta a la pesadilla. Davidovich afrontó la primera bola de partido con apenas 80 minutos de contienda, y todo sucedía a favor de Fonseca, que rompía las bolas que le dejaba su rival con bote alto.

Most Hard-court Finals in 2025 #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/yraTOHOohD — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 25, 2025

La buena noticia para Davidovich es su constancia en finales y su gran crecimiento este 2025. Este lunes partirá decimoquinto en el ATP Ranking (es decimocuarto en la ATP Race) y ha alcanzado cuatro finales en pista rápida este año, sólo superado por Jannik Sinner.