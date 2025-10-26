Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia celebra emocionado un golazo que abría el marcador.

Ver 23 fotos
Larrubia celebra emocionado un golazo que abría el marcador. ÑITO SALAS

Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

Larrubia abrió el marcador y también marcaron, con sólo diez blanquiazules en el campo, Lobete y Jauregi, por partida doble, frente a un Andorra superado en todo momento

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:22

Comenta

No hay quien pueda con el Málaga en La Rosaleda, que volvió a ser una fiesta con la goleada conseguida por los blanquizules en otro ... partido comprometido, una especie de 'final'. La capacidad de los hombres de Sergio Pellicer en casa está por encima de cualquier lógica, de las lesiones y de las circunstancias de los partidos. Este domingo volvió a exhibirse de una forma espectacular ante el siempre complicado e incómodo Andorra. Superó todas las adversidades para hacerse con un triunfo vital, y lo hizo fundamentalmente cuando jugaba con un hombre menos por la expulsión de Brasanac.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  3. 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  8. 8

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)