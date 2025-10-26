Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

No hay quien pueda con el Málaga en La Rosaleda, que volvió a ser una fiesta con la goleada conseguida por los blanquizules en otro ... partido comprometido, una especie de 'final'. La capacidad de los hombres de Sergio Pellicer en casa está por encima de cualquier lógica, de las lesiones y de las circunstancias de los partidos. Este domingo volvió a exhibirse de una forma espectacular ante el siempre complicado e incómodo Andorra. Superó todas las adversidades para hacerse con un triunfo vital, y lo hizo fundamentalmente cuando jugaba con un hombre menos por la expulsión de Brasanac.

Ganaba por la mínima tras el golazo de un impresionante Larrubia cuando se quedó con diez jugadores nada más arrancar la segunda parte. Pero el sacrificio del equipo y el nuevo planteamiento del técnico fueron claves para aumentar la cuenta goleadora y alejar cualquier posibilidad del rival. La afición reconoció el acierto de todos y La Rosaleda se convirtió, como ante el Deportivo, en una caldera muy especial para conseguir una victoria muy necesaria para desterrar cualquier crisis de resultados.

Los tres puntos sumados son vitales para escalar posiciones el Málaga tras una mala racha anterior, a la espera de que se vaya reconstruyendo de nuevo el bloque blanquiazul con la recuperación de algunos de los lesionados. Será imprescindible, en cualquier caso, que el equipo ofrezca una mejor versión a domicilio para sumar puntos también lejos del fortín en el que se está convirtiendo La Rosaleda (primero, sin embargo, deberá jugar la Copa en Estepona).

Málaga Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Víctor García; Brasanac, Dotor (Juanpe, minuto 51), Dani Lorenzo (Rafa, minuto 82); Larrubia (Izan Merino, minuto 78), Chupete (Jauregi, minuto 82) y Joaquín (Lobete, minuto 51). Otros convocados: Carlos López, Gabilondo, Galilea, Dani Sánchez, Haitam, Dorrio y Aarón Ochoa. 4 - 1 Andorra Yaakobishvili; Carrique, Gael Alonso, Alend (Nieto, minuto 74), Marc Vila (Álex Calvo, minuto 46); Marc Domenech (Villahermosa, minuto 46), Sergio Molina, Le Normand (Uzkudun, minuto 61); Minsu, Olabarrieta y Jastin. Otros convocados: Ratti, Owono, Petxarroman, Merquelanz, Bomba, Akman y Lautaro. Goles: 1-0, minuto 20: Jugada de Larrubia, que entra en el área, dribla a un contrario y bate al portero. Golazo. 2-0, minuto 58: Lobete finaliza la acción y bate al meta rival tras un rechace en una transición ofensiva del Málaga con diez. 3-0, minuto 86: Jauregi se estrena tras un brillante contragolpe del Málaga. 3-1, minuto 90: Manu Nieto marca tras una indecisión en la defensa. 4-1, minuto 95: Jauregi hace el segundo en una acción individual.

Árbitro: Morilla Turrión (navarro), ayudado por López Toca (cántabro) en el VAR. Expulsó con roja directa (m. 49) a Brasanac por una entrada en el centro del campo. Y vieron la tarjeta amarilla Chupete, Juanpe, Minsu y Villahermosa.

Campo: La Rosaleda. 22.106 espectadores acudieron al estadio de Martiricos.

Pellicer comenzó con algunos cambios en relación a la jornada anterior. Prescindió del mejor jugador de los últimos partidos, el medio centro Juanpe, seguramente por unas pequeñas molestias en la semana, y del canterano Rafa, mientras que dio entrada a Dotor y Brasanac, que siguen buscando un hueco en el once. En defensa se incorporó Montero tras su ausencia de dos encuentros, uno por sanción, además del cambio del lateral izquierdo. Y el arranque no fue tan prometedor como otros días en casa. Los blanquiazules salieron ‘fríos’ y las imprecisiones eran algunas veces importantes, y el control del juego estaba siendo visitante.

Ñito Salas

Pero la presión del Málaga iba a más y se estaba convirtiendo en asfixiante. Recuperaba el balón cada vez más rápido hasta llegar al primer cuarto de hora con el partido en sus manos. Lo intentó Larrubia en un disparo que se le marchó fuera, pero las ocasiones claras todavía no llegaban. Chupete pudo marcharse solo ante la meta contraria, pero el defensa pudo controlarlo y perdió una gran opción. Cambió el rumbo del partido claramente, con un conjunto blanquiazul con más profundidad. De hecho pudo marcar Joaquín tras un cesión atrás de Dani Lorenzo, pero el acierto se seguía resistiendo.

Hasta que Larrubia lo hizo todo y marcó un golazo para abrir el marcador. Recibió al borde del área en carrera para driblar a un contrario con gran calidad y batir al portero con un disparo imparable. El jugador, casi emocionado, lo celebró de una forma especial debido a que estaba ansioso por marcar de nuevo. Y el Málaga y el propio extremo canterano se crecieron en busca del segundo en las siguientes acciones, con otro disparo escorado de Larrubia que se estrelló en el cuerpo del meta en otra aproximación blanquiazul con peligro.

Pero la cuenta no aumentó y el partido se equilibró algo más, con alguna alternativa también para el Andorra, como el disparo de Marc Domenech, que golpeó en los dos postes sin entrar en la portería. Ahí tuvo suerte el Málaga y Herrero, que veía cómo el balón se paseaba por la línea de meta… Y en la jugada siguiente fue Murillo el que estuvo cerca de hacer el segundo en un remate de cabeza que él vio casi dentro. Otra oportunidad, como la tuvo después Dotor: recibió el balón en un gran pase tras una excelente conducción de Larrubia, pero no anduvo fino en el 'mano a mano' con el meta (posiblemente la mejor).

El Málaga estaba haciendo méritos para resolver el partido con más goles, pese a la ocasión del rival, pero se mantenía el triunfo por la mínima en los importantes minutos finales del primer tiempo. Y en ese tiempo llegó otra muy clara tras el pase de Larrubia y el remate de Chupete, pero el colegiado señaló fuera de juego tras despejar el balón el portero. Y hubo para más antes del descanso en otra acción en la que no se entendió Dotor con Larrubia, mientras que el Andorra dispuso de otra en una jugada ante Herrero que estuvo cerca de entrar en la portería, sacando el balón Rafita bajo palos. Las alternativas no paraban.

Todo parecía controlado para la segunda parte, pero muy pronto fue expulsado Brasanac por una entrada con la plancha a un rival en el centro del campo. Todos los fantasmas comenzaron a aparecer en La Rosaleda. La suerte parecía que le iba a dar la espalda, pues tenía que jugar una parte completa en inferioridad. Pellicer reaccionó con la entrada de Juanpe y Lobete. Y fue este último el que poco después remató al fondo de las mallas un rechace en el área contraria, aumentando la distancia a dos tantos con uno menos. Era una ventaja importante, pero el Andorra comenzó a volcarse ya sobre el área de Herrero en busca de, al menos, acercarse en el marcador.

Con un público volcado y consciente de las circunstancias, el partido entraba en una nueva fase más complicada para los locales, aunque era imprescindible mantenerse en ventaja para sumar los tres puntos. El dominio pasó a manos visitantes, pero los contragolpes eran para los blanquiazules, que no renunciaron al ataque en ningún momento. El nuevo planteamiento de Pellicer estaba funcionando, con dos oportunidades relativamente importantes de Dani Lorenzo y Lobete.

Los blanquiazules empezaban a sufrir, pero menos de lo previsto, en la recta final del encuentro. Entró Izan Merino para darle más consistencia al centro del campo, mientras que también se marcharon Chupete y Dani Lorenzo. Era el momento de refrescar al equipo para el esprint definitivo, con Jauregi y Rafa en el campo. Y el plan del técnico blanquiazul seguía funcionando sin fisuras, sin apenas oportunidades para un Andorra, pese a dominar y disponer de una mayor posesión, completamente controlado. De hecho, el partido tendría otro episodio fantástico para el Málaga, pues en otro contraataque consiguió brillantemente el tercero, la goleada, por medio de un Jauregi que se estrena en este apartado. Luego acortaría distancias el Andorra en el último instante por medio de Manu Nieto, pero habría, incluso, tiempo para que Jauregi volviera a marcar, el cuarto del Málaga en la fiesta de La Rosaleda.