Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna

Una gran llamarada en el Parque de La Laguna de Teatinos ha desatado la alarma esta madrugada. El Servicio de Emergencias ha recibido más de ... un centenar de llamadas que alertaban del incendio, que ha quedado una extensión «grande» de matorral.

El 112 Andalucía registró el primer aviso minutos antes de la una e informaba de un árbol ardiendo. Si bien, las llamadas no pararon de sucederse durante diez minutos debido a la propagación de las llamas.

El centro coordinador movilizó a efectivos de la Policía Nacional y Local, y a los Bomberos, que enviaron dos dotaciones -una del parque de Teatinos y otra del de Martiricos-. Tras sofocarlo, han comprobado que el fuego había quemado también las copas de algunos árboles.

Aunque la situación parecía bajo control, pasadas las cuatro y media se volvían a recibir alertas de que el incendio se había reavivado en dos focos. En esta ocasión fue necesario el desplazamiento de una única dotación, que finalmente extinguió las llamas. Desde el cuerpo han informado a este periódico de que esta mañana (sobre las diez) han vuelto a acudir ante el riesgo de un nuevo foco.

Al parecer, según las fuentes consultadas, el incendio se habría originado en una papelera del parque, ubicado en calle Nuzas, a pesar de que este cierra a medianoche. De esta manera, serán las Fuerzas de Seguridad las encargadas de abrir una investigación que determine si es intencionado o no.