Kravish será baja cuatro meses en el Unicaja, que buscará un recambio en el mercado

Se confirma el peor de los presagios con el pívot David Kravish, que tiene el peroné roto. El interior cajista tuvo que abandonar el partido ... ante el Tenerife al filo del descanso, en el segundo cuarto, tras un lance del juego y posterior caída, de la que salió mal parado. El jugador fue operado este domingo en el Hospital Quirónsalud, por el doctor López Arévalo, y estará alrededor de cuatro meses de baja. Su evolución marcará su disponibilidad.

Dadas las circunstancias, en el Unicaja sólo queda un pívot puro sano: Olek Balcerowski, por lo que la dirección deportiva, encabezada por Juanma Rodríguez, se echará al mercado en busca de un nuevo 'cinco'. Contratiempo importante para Ibon Navarro, que pierde a uno de sus grandes referentes interiores, cuyas características lo convierten en un pívot diferente, con un tiro de media distancia exquisito y una lectura del juego muy hecha al estilo del equipo.

Al americano se le espera de vuelta en febrero, tras el año nuevo, en el mes de la Copa del Rey y cuando la Champions haya avanzado hasta el 'Top 16', su segunda fase, donde se empieza a decidir todo. Renovó hasta 2028 a principios de septiembre, siendo el último en sellar oficialmente su continuidad por la demora en la resolución de algunos flecos de su contrato.

Cosas de la vida y del deporte, el Unicaja ha pasado de tener 'overbookinng' en la zona interior a quedarse cojo en cuestión de meses. Hasta que el club encuentre un recambio para Kravish, todo apunta a que será Sulejmanovic el que haga las veces de 'cinco' cuando la situación lo requiera, que no pudo estar frente al Tenerife por un esguince de tobillo. Ibon Navarro deberá reinventarse dadas las dificultades.

La demarcación del pívot es una de las más cotizadas ahora mismo en el mercado y son varios los clubes que se han lanzado a por un 'cinco' de garantías para apuntalar su juego interior y ganar presencia y dominio en la pintura. Con ellos deberá competir también el Unicaja, que cuenta con una ventaja en ese sentido: podrá firmar a un extracomunitario dada la configuración de su plantilla.