Kravish, tras ser operado. Unicaja CB
Liga Endesa

Kravish será baja cuatro meses en el Unicaja, que buscará un recambio en el mercado

El pívot estadounidense ha sido operado este domingo de la fractura en el peroné que sufrió en el duelo ante el Tenerife

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Se confirma el peor de los presagios con el pívot David Kravish, que tiene el peroné roto. El interior cajista tuvo que abandonar el partido ... ante el Tenerife al filo del descanso, en el segundo cuarto, tras un lance del juego y posterior caída, de la que salió mal parado. El jugador fue operado este domingo en el Hospital Quirónsalud, por el doctor López Arévalo, y estará alrededor de cuatro meses de baja. Su evolución marcará su disponibilidad.

