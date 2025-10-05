Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Caravana de coches en el acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria en hora punta. ÑITO SALAS

La falta de presupuestos del Estado lastrará cualquier mejora en la movilidad en Málaga

El Ministerio de Transportes ya tiene un diagnóstico de necesidades en el Cercanías de la Costa y en varias carreteras, pero las obras no arrancan

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:27

Si para algo sirvió la tercera sesión de la mesa de movilidad el pasado martes fue para constatar que el Ministerio de Transportes ya tiene un diagnóstico de lo que hay que hacer en muchos frentes ... , para lograr mejoras en la Costa del Sol. Lo que no tiene es presupuestos para contratarlas y acometerlas. Y lo que es peor, tal y como están las cosas, todo hace presumir que tampoco los tendrá a medio plazo.

