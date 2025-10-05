La falta de presupuestos del Estado lastrará cualquier mejora en la movilidad en Málaga

Si para algo sirvió la tercera sesión de la mesa de movilidad el pasado martes fue para constatar que el Ministerio de Transportes ya tiene un diagnóstico de lo que hay que hacer en muchos frentes ... , para lograr mejoras en la Costa del Sol. Lo que no tiene es presupuestos para contratarlas y acometerlas. Y lo que es peor, tal y como están las cosas, todo hace presumir que tampoco los tendrá a medio plazo.

Tanto en el caso de la línea C1 de Cercanías como en varias carreteras, ya hay estudios suficientes, incluso están los proyectos. Pero las obras no empiezan. Al término de la reunión, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, hizo un recorrido por las infraestructuras que ya están en marcha, aunque de momento, sólo en los despachos.

Así, cifró en 211 millones las licitaciones que se han hecho este año en Málaga, «que es una inversión muy superior a toda la invertida en la última década». De estos, 180 millones fueron a parar a mejoras de las líneas C1 y C2 y de las estaciones. A ello, sumó otros 49 millones para movilidad en los municipios; y una «inversión comprometida» para carreteras de 250 millones. A pesar de ello, la situación de la movilidad en las áreas metropolitanas de la capital y la Costa cada vez va a peor y no se ha producido ningún avance, porque estas partidas no se han destinado a impulsar ninguna de las grandes obras necesarias.

MA-20 a Torremolinos

En materia de carreteras, el principal proyecto que se abordó en la reunión no se podrá hacer a corto plazo. Desde abril de este año está en la fase de tramitación ambiental la ampliación de la MA-20 entre Torremolinos y Málaga (9 kilómetros), que incluye otro viaducto sobre el Guadalhorce. Por tanto, de los 250 millones que se han anunciado, 190 se irían sólo para esta obra... Que no se podrá hacer hasta que salga la evaluación medioambiental, dentro de muchos meses. Esta es además una iniciativa que lleva ya 15 años de recorrido administrativo.

¿Propuestas municipales?

En cambio, ni una palabra del Ministerio acerca de la batería de propuestas que les han presentado los ayuntamientos de Málaga y Rincón, tras un estudio técnico realizado conjuntamente. Básicamente, lo que se piden son apenas 14 millones de euros, con los que se podrían reformar siete accesos a la autovía A-7 entre ambos municipios y de este modo evitar los cuellos de botella.

Si bien desde el Ejecutivo no lo aclararon en un sentido ni en otro, el PP aseguró que estas propuestas municipales habían sido directamente «rechazadas». Así, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, denunció el «menosprecio» a las propuestas de estas administraciones y «la falta de voluntad» por escuchar a los ayuntamientos, que ofrecen «soluciones inmediatas y a bajo coste». Navarro aseguró que ni siquiera se ha respondido, después de que este documento se envió oficialmente hace varias semanas al departamento de Óscar Puente.

Sólo estudios

Por lo demás, en el apartado viario, se fía todo a los dos estudios que se están redactando, uno para el acceso a Málaga desde Rincón; y otro para el corredor litoral desde la capital hasta Estepona. «Estamos redactando los estudios de la zona este y oeste, para evaluar las medidas que pueden paliar los tráficos en hora punta, analizando si son necesarios nuevos enlaces, ampliaciones y desdoblamientos. Esto nos permitirá tener una hoja de ruta, porque hay que tener una estrategia de todo el corredor», dijo Sara Hernández.

Al respecto, se refirió, además de la citada MA-20, a los enlaces de Caleta de Vélez y al nuevo Acceso Norte al aeropuerto. Pero, de nuevo, ningún compromiso presupuestario ni de plazos.

Cercanías de la Costa

En el ámbito ferroviario, el objetivo y las medidas necesarias están incluso más claras y definidas técnicamente, aunque las obras sobre el terreno tampoco arrancan. En el caso de la C1, el Cercanías de la Costa, el objetivo que se ha marcado el Ministerio es un aumento de la capacidad en un 60%, y una mejora de la frecuencia en cinco minutos, para bajar de los 20 minutos actuales a 15.

La primera fase del estudio funcional que ha realizado Adif prevé la necesidad de duplicar la vía entre el aeropuerto y Campamento Benítez; pero también habrá que adaptar cinco apeaderos, para dar cabida a trenes de 100 metros (Los Boliches, Carvajal, El Pinillo, Plaza Mayor y Centro Alameda). Así como remodelar la estación de Benalmádena para ampliar los andenes a 200 metros.

Diagnóstico

Por tanto, estos trabajos ya están en disposición de comenzar sobre el terreno, aunque, de momento, no hay previsión. A esta, se añade una segunda fase, cuyos proyectos se están redactando, y que también plantea que es imperativo duplicar la vía en los tramos de Torremolinos, Benalmádena y Campo de Golf. Además de otros trabajos de renovación de instalaciones de control, mando y señalización.

Como conclusión, ni en el ámbito de las carreteras del Estado ni en el ferroviario hay ninguna señal que diga que van a llegar a la provincia a corto ni medio plazo las inversiones del Gobierno que son urgentes para paliar las graves carencias de movilidad que los malagueños soportan cada día...