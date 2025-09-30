El Gobierno se marca el objetivo de un Cercanías en la Costa del Sol cada 15 minutos, pero sin plazos ni presupuesto

El Ministerio de Transportes se ha marcado varios objetivos ambiciosos para mejorar de una forma tangible la línea C1 de Cercanías, una de las más ... rentables y saturadas de España. El problema es que, de momento, no hay presupuestos ni plazos de ejecución de la batería de obras que son necesarias para que se haga realidad.

Este asunto ha protagonizado hoy la tercera sesión de la mesa de movilidad de Málaga, que ha estado presidida por la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, como representante del Ministerio. El reto es conseguir un aumento de la capacidad del tren de la Costa en un 60%, y mejorar su frecuencia en cinco minutos, al pasar de 20 a 15 minutos. Estos objetivos ya eran conocidos, como también las obras necesarias, que ahora han quedado plasmadas en la primera fase del estudio funcional de este servicio que está acometiendo Adif.

En concreto, para llegar a mejorar esos cinco minutos en la frecuencia de paso y aumentar la capacidad del corredor, además de duplicar la vía entre el aeropuerto y Campamento Benítez (que es la obra más conocida), también habrá que adaptar cinco apeaderos, para dar cabida a trenes de 100 metros (Los Boliches, Carvajal, El Pinillo, Plaza Mayor y Centro Alameda). Así como remodelar la estación de Benalmádena para ampliar los andenes a 200 metros.

«Hay problemas importantes de conectividad y de permeabilidad entre la A-7 y la AP-7, que tenemos que resolver» Sara Hernández Secretaria general de Movilidad Sostenible

En una segunda fase, que está ahora en la etapa de la redacción de los proyectos, también será necesaria la duplicación de vía en los tramos de Torremolinos, Benalmádena y Campo de Golf. Además de otros trabajos como la renovación de instalaciones de control, mando y señalización.

Tren litoral

Sobre el tren litoral, todavía no hay novedades, ya que, como indicó sara Hernández, el contrato del estudio de viabilidad se formalizó el pasado mes de junio, y por primera vez va a estudiar la rentabilidad socioeconómica en todo su conjunto, desde Nerja hasta Algeciras.

Este informe tiene un plazo de redacción de 18 meses. «Se están abordando los distintos tipos de servicios ferroviarios que pueden dar respuesta a las necesidades y se está avanzando en paralelo con varias tareas. Una de ellas es toda la recopilación de antecedentes y de estudios previos que muchos ya marcaban determinados caminos de posibilidades de trazado».

«Se está avanzando en cuáles pueden ser los métodos constructivos más innovadores, que puedan permitir no romper la rentabilidad y darle viabilidad al proyecto; y se ha lanzado ya el estudio de demanda, con un modelo que pueda medir bien las asignaciones por modo del tráfico».

Peaje de la autopista

Sobre la principal demanda de los alcaldes de la Costa del Sol, que es la mejora de los descuentos en la autopista AP-7 para los usuarios habituales, tampoco hay avances. La secretaria general de Movilidad Sostenible asegura que esta ruta ya «está fuertemente bonificada, con más de un 50%».

De una parte, advierte que muchos ciudadanos desconocen estas rebajas existentes por el uso recurrente; aunque lo que más influye a la hora de optar por la A-7 (gratuita) es que «realmente no forma parte de la solución de su movilidad recurrente porque hay problemas importantes de conectividad y de permeabilidad entre ambas vías de alta capacidad, que tenemos que resolver».

Se refiere a la escasez de entradas y salidas de la autopista, que se diseñó como una vía de largo recorrido, por lo que apenas tiene enlaces hacia las urbanizaciones intermedias. «Aún así, se han lanzado campañas de información y de comunicación durante este último año y se ha conseguido una captación de tráfico. Tendremos que abordar medidas de carácter estructural para que realmente sean efectivas en los problemas de movilidad recurrente del día a día».