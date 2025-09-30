Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colas en la A-7, una situación que es habitual en la Costa del Sol. JOSELE

Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación: «El Gobierno tiene nula voluntad para mejorar el colapso de tráfico en Málaga»

Lamenta que el Ministerio «desestima» las propuestas de este organismo para paliar la situación a corto plazo

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:06

Reacción tan inmediata como pesimista la del vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, presente en la mesa de movilidad de esta mañana. Al ... término del encuentro, Cristóbal Ortega lamentó la «nula voluntad» del Gobierno para adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia de Málaga.

