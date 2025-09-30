Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación: «El Gobierno tiene nula voluntad para mejorar el colapso de tráfico en Málaga»

Reacción tan inmediata como pesimista la del vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, presente en la mesa de movilidad de esta mañana. Al ... término del encuentro, Cristóbal Ortega lamentó la «nula voluntad» del Gobierno para adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia de Málaga.

Al respecto, el diputado asegura que el Ministerio de Transportes ha «desestimado» la propuesta de los Ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria y de la propia Diputación, que pasa para la reforma de siete enlaces de la autovía A7, así como la implantación de un tercer carril en la zona oriental y la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol.

«Los malagueños y los gaditanos no merecen el menosprecio que hoy nos ha transmitido el Ministerio de Transportes, sin aportar ninguna solución a los atascos y a la situación de colapso viario que sufre la red estatal de carreteras, despreciando las propuestas de los ayuntamientos y mintiendo sobre el peaje de la autopista de la Costa del Sol».

Abonos de la autopista

Sobre este último y polémico asunto, el vicepresidente de la Diputación ha reclamado al Ministerio que «comparta públicamente con los malagueños y los gaditanos esos estudios que supuestamente dicen que no habría ninguna transferencia de tráfico desde la A-7 a la autopista entre Málaga y Guadiaro si se bonificara el peaje; eso es absolutamente falso y materialmente imposible».

A lo que añade: «Si el uso diario de la autopista no costara alrededor de 20 euros, si el Gobierno no la exprimiera como un bien de lujo, miles de trabajadores malagueños y gaditanos la utilizarían y así se reduciría el colapso de la A-7».

«Es una pena que hayamos perdido tanto tiempo confiando en que el Ministerio iba a traer medidas y soluciones concretas para los problemas que sufren miles de malagueños en las carreteras. Lamentablemente, esto ha sido una tomadura de pelo más del Gobierno y nos vamos con las manos vacías y con una gran frustración», concluyó.