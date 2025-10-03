Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caravana para entrar a Málaga capital desde Rincón por la mañana. ÑITO SALAS

El Gobierno responde: «La Junta elude sus responsabilidades en transporte público en Málaga»

El Ministerio de Transportes advierte de que los representantes andaluces se presentaron en la mesa de movilidad «sin ninguna propuesta»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Turno del Gobierno para responder a las duras críticas que viene recibiendo por parte de los responsables de la Junta de Andalucía y del PP, ... a costa de las conclusiones de la reunión de la mesa de movilidad de la Costa del Sol del pasado martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno responde: «La Junta elude sus responsabilidades en transporte público en Málaga»

El Gobierno responde: «La Junta elude sus responsabilidades en transporte público en Málaga»