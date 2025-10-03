El Gobierno responde: «La Junta elude sus responsabilidades en transporte público en Málaga»

Turno del Gobierno para responder a las duras críticas que viene recibiendo por parte de los responsables de la Junta de Andalucía y del PP, ... a costa de las conclusiones de la reunión de la mesa de movilidad de la Costa del Sol del pasado martes.

«La Junta se presentó en la mesa sin ninguna propuesta de corto, medio ni largo plazo; no construyen territorio», afirman fuentes del Ministerio de Transportes, que es el organismo impulsor de esta serie de encuentros que, en su origen, se planteó como una herramienta para analizar conjuntamente soluciones a los graves problemas de saturación que vive la provincia y la vecina zona del Campo de Gibraltar.

El Ministerio recalca que nueve de cada diez vecinos van en coche porque no tienen otra opción de movilidad metropolitana

«La Junta elude sus responsabilidades a la hora de plantear un transporte público competitivo, que se ajuste a las necesidades de los andaluces», continúan las fuentes ministeriales, y acusan: «A día de hoy, nueve de cada diez vecinos van en coche porque no tienen otra opción de movilidad metropolitana». «Trabajamos con quien no tiene la voluntad de avanzar, en buscar soluciones mejorando enlaces, alternativas de ampliación, duplicación y nuevos accesos», se lamentan.

Desde Transportes, contraponen la actitud del Ejecutivo andaluz con la que, a su juicio, mantienen ellos: «El Ministerio no improvisa, tiene clara la hoja de ruta y es el único que muestra avances y propuestas sólidas en el corredor de la Costa del Sol». Al respecto, esgrimen los más de 180 millones de euros en inversión ferroviaria, más de 250 millones movilizados en carreteras y otros 49 millones en proyectos de movilidad «que realmente cambian la vida de la gente».

En el caso concreto del Cercanías, argumentan: «Trabajamos para reducir las frecuencias de los cercanías de 20 a 15 minutos, e incrementar la capacidad en más de un 60% en hora punta con un impacto para más de 14 millones de personas».