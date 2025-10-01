Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bernal, en una de las bocas del Cercanías en la capital. sur

El PSOE acusa al PP de «boicotear» la mesa de movilidad

Política. ·

El secretario de Organización, José Bernal, acusa a las administraciones gobernadas por los populares de actuar de esta manera para «tapar su incompetencia» y les exige que aporten soluciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:24

El PSOE de Málaga ha respondido a las críticas del PP sobre la mesa de movilidad celebrada este martes acusando a los populares de «boicotear» ... este encuentro para «tapar su propia incompetencia» y ha instado a la administraciones gobernadas por los populares a que «empiecen a aportar soluciones»

