El PSOE acusa al PP de «boicotear» la mesa de movilidad

El PSOE de Málaga ha respondido a las críticas del PP sobre la mesa de movilidad celebrada este martes acusando a los populares de «boicotear» ... este encuentro para «tapar su propia incompetencia» y ha instado a la administraciones gobernadas por los populares a que «empiecen a aportar soluciones»

Así lo ha sostenido este miércoles el secretario de Organización socialista, José Bernal, quien ha destacado que este último encuentro de la mesa técnica «ha vuelto a demostrar que es el Gobierno de España quien está liderando las soluciones a los problemas de tráfico y transporte en Málaga».

En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Transportes presentó los avances para mejorar la línea C1 de Cercanías, con el objetivo de incrementar su capacidad en un 60% y reducir la frecuencia en cinco minutos y el impulso a diferentes proyectos para poner fin a «los problemas de congestión» en la A-7.

«Inacción»

Bernal ha lamentado que frente a esta actitud se encuentra «el bloqueo y la inacción» de las administraciones gobernadas por el PP. «La Junta, la Diputación y los ayuntamientos del PP están boicoteando la mesa de movilidad de Málaga para tapar su propia incompetencia. Las administraciones gobernadas por el PP no han llevado ni una sola propuesta a la mesa de movilidad. Ni una», ha manifestado.

El número dos de los socialistas malagueños ha recordado que la Junta tiene la competencia exclusiva sobre la red viaria andaluza y Sin embargo lleva siete años sin renovar el mapa de concesiones de los autobuses interurbanos. «Para mejorar la movilidad en Málaga es imprescindible que todas las administraciones públicas se impliquen. Exigimos al PP que deje de boicotear la mesa de movilidad y empiece, de una vez por todas, a aportar soluciones», ha apostillado.