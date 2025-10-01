El PP duda de la voluntad del Gobierno en solucionar los problemas de movilidad de Málaga

El PP de Málaga ha puesto esta mañana en duda la voluntad del Gobierno de España en solucionar los problemas de movilidad de la movilidad ... y ha mostrado su decepción tras la última reunión técnica, celebrada este martes, con la presencia de la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Fomento, Sara Hernández.

La presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, ha tachado de «pantomima y teatrillo» una reunión donde Fomento no trajo soluciones «reales e inmediatas» para salir del «colapso» actual que padece Málaga. «La sensación que tenemos es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a tomarle el pelo a los malagueños», ha añadido.

Navarro ha sostenido que Fomento celebra estas mesas para «mantenernos entretenidos y justificar ante la opinión publica la parálisis sobre el análisis» después de que en el encuentro sólo se pusieran sobre la mesa estudios sin mayor concreciones.

En este sentido y preguntada sobre si las administraciones gobernadas por el PP meditaban no acudir a próximas reuniones, la líder del PP ha manifestado que son partidarios de mantener los espacios de diálogo pero ha advertido de que «no vamos a ser cómplices de esta parálisis» porque los malagueños necesitan que «se pase de los papeles a las obras». «Llegará un momento en que tendremos que plantarnos», ha agregado.

Criticas al «menosprecio» a las propuestas de otras administraciones

Patricia Navarro ha criticado no sólo que en la reunión no se trajeran propuestas concretas sino «la falta de voluntad» de escuchar las propuestas y los estudios presentados por otras administraciones. Una alusión a que no se haya respondido y se haya «menospreciado» el informe técnico elaborado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria y enviado a Fomento con alternativas a los accesos a la A-7 en la zona este con «soluciones inmediatas y a bajo coste».

Además, Navarro ha lamentado la falta de transparencia del ministerio después de que en la reunión técnica argumentaran el rechazo a incrementar las bonificaciones del peaje de la autopista AP-7 a que esa medida sólo permitiría absorber un 1% del tráfico de a autovía A-7 y lo hicieron en base a un informe que no mostraron.

Tras mantener una reunión con dirigentes del PP en materia de movilidad, la presidenta popular ha afirmado que esta falta de voluntad del Gobierno en solucionar los problemas obedece a los «continuos agravios» del Ejecutivo a la provincia y a la posición «irresponsable y temeraria» del Ministerio de Fomento.

Por ello, Navarro ha instado al líder del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, a que dé explicaciones de por qué no traen los responsables del Gobierno soluciones inmediatas para paliar la situación de «caos» de tráfico en la provincia. «Me parece que es una absoluta traición a los intereses de los malagueños que un día después de esa mesa decepcionante, todavía no hayamos escuchado a nadie del PSOE manifestarse al respecto», ha apostillado.