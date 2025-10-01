Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, este miércoles, en la sede del PP. sur

El PP duda de la voluntad del Gobierno en solucionar los problemas de movilidad de Málaga

Política. ·

Patricia Navarro tacha de «pantomima y teatrillo» la última reunión de la mesa técnica por la ausencia de propuestas y soluciones «reales e inmediatas», advierte de que su partido «no será cómplice» de esta situación e insta al PSOE provincial a dar explicaciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:19

El PP de Málaga ha puesto esta mañana en duda la voluntad del Gobierno de España en solucionar los problemas de movilidad de la movilidad ... y ha mostrado su decepción tras la última reunión técnica, celebrada este martes, con la presencia de la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Fomento, Sara Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

