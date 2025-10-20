La serie de espías 'El Centro' llega a Movistar y sorprende con escenas rodadas en Málaga

Fue un rodaje enigmático. Unas pocas escenas en Benajarafe, aunque con persecución incluida. Durante la grabación, SUR reconoció en el set al actor norteamericano Ken ... Appledorn ('Arde Madrid') y trascendió que se trataba de una serie de Movistar+, pero la trama y el título de la producción se mantuvieron en secreto durante la filmación. Como si el equipo de rodaje también fuera un personaje más de la propia trama, ya que con su estreno se ha sabido ahora que se trata de un 'thriller' de espías. Se titula 'El Centro' y narra una historia ambientada en el cuartel general de la inteligencia española, el CNI. Protagonizada por un flemático y astuto Juan Diego Botto, esta serie de agentes encubiertos y topos de la era moderna es la principal apuesta de ficción española de la plataforma para su parrilla de este mes de octubre.

Ken Appledorn, en una escena rodada en el merendero El Pollo de Benajarafe.

Frente a tanta película y serie sobre la CIA y el MI6, este nuevo título apuesta por adentrarse en el desconocido Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para mostrar el funcionamiento de esta institución en la actualidad, aunque con cierto toque a la guerra fría ya que los enemigos son los rusos de la era Putin. La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos, a la vez que desvela la existencia de un traidor dentro de la propia 'casa'.

Tras ese doble rastro se lanza el perfeccionista espía Michelín (Botto), al que apodan así por su exquisito gusto y olfato para la cocina y las conspiraciones, y su equipo de agentes, entre los que figuran Elena Martín Gimeno ('Creatura'), Israel Elejalde ('Madres paralelas'), Elisabet Casanovas ('Las abogadas'), Clara Segura ('El 47'), David Lorente ('No me gusta conducir'), Nacho Sánchez ('Mantícora') y el villano de la función encarnado por Tristán Ulloa ('La monja guerrera').

Ambientada en Madrid, República Dominicana, Bélgica y Estados Unidos, esta trama viajera -como toda buena producción de espionaje- también incluyó Málaga en su agenda de rodaje, aunque no se ha sabido hasta que las imágenes han desvelado esas escenas que forman parte de los últimos episodios -cinco y seis- de esta producción creada por David Moreno ('Fariña') y dirigida por David Ulloa (responsable de las dos temporadas de 'La chica de nieve', filmadas también en la provincia). Así, la subtrama protagonizada por un ingeniero estadounidense -encarnado por Appledorn, pareja del Moranco Jorge Cadaval- y que se desarrolla en San Fernando (Cádiz) se rodó realmente en el litoral de Vélez Málaga.

Huida en moto

Este pasaje gaditano se desarrolló en el popular merendero El Pollo de Benajarafe, donde el actor estadounidense y numerosos extras dieron color a una escena de vigilancia por parte de los miembros del CNI que incluye una huida en motocicleta por la avenida principal, la antigua N-340. La antigua estación de tren de la localidad se cuela en las imágenes, que también ofrecen una escena dramática -no haremos 'spoiler'- grabada en la playa de este núcleo costero.

Otra de las escenas rodadas en Vélez Málaga y que forman parte de la serie.

El estreno de 'El Centro' supone la quinta serie filmada en la provincia que se estrena en las plataformas en menos de dos meses. Una avalancha de novedades que incluye las producciones españolas 'Dos tumbas', un 'thriller' sobre la desaparición de unas jóvenes de un pueblo de Málaga que se situó como la producción de habla no inglesa de Netflix más vista en el mundo, y 'La suerte', una ficción de Hulu (Disney) sobre un torero malagueño en el ocaso de su carrera. Y que se ha completado con dos ficciones internacionales: 'La novia', protagonizada y dirigida por la norteamericana Robin Wright y que acumula 25 millones de visualizaciones en Amazon Prime Video, y 'Los amos de la ciudad', una trama de gángsters ambientada en Liverpool y la Costa del Sol que también se puede ver en Movistar +.