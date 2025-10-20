Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Diego Botto, en un fotograma de la serie 'El Centro', en la que encarna a un espía. SUR

La serie de espías 'El Centro' llega a Movistar y sorprende con escenas rodadas en Málaga

La producción protagonizada por Juan Diego Botto narra la persecución de una trama rusa e incluye escenas rodadas en la playa de Benajarafe

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:05

Fue un rodaje enigmático. Unas pocas escenas en Benajarafe, aunque con persecución incluida. Durante la grabación, SUR reconoció en el set al actor norteamericano Ken ... Appledorn ('Arde Madrid') y trascendió que se trataba de una serie de Movistar+, pero la trama y el título de la producción se mantuvieron en secreto durante la filmación. Como si el equipo de rodaje también fuera un personaje más de la propia trama, ya que con su estreno se ha sabido ahora que se trata de un 'thriller' de espías. Se titula 'El Centro' y narra una historia ambientada en el cuartel general de la inteligencia española, el CNI. Protagonizada por un flemático y astuto Juan Diego Botto, esta serie de agentes encubiertos y topos de la era moderna es la principal apuesta de ficción española de la plataforma para su parrilla de este mes de octubre.

