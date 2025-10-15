Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Óscar Higares y Óscar Jaenada, en la Malagueta, en una escena de 'La suerte'. Enrique Baró Ubach

Disney estrena 'La suerte', una serie sobre un torero malagueño que parece inspirada en Morante de la Puebla y su retirada

La producción, que está protagonizada por Óscar Jaenada, Ricardo Gómez y Óscar Higares, se sitúa ya como lo tercero más visto de la plataforma

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Se acaba de estrenar. Y los que la han visto no han podido evitar pensar eso de que la realidad supera a la ficción con ... la despedida inesperada el pasado domingo del torero Morante de la Puebla en las Ventas. Los puntos en común con el matador sevillano, máxima figura del escalafón, son evidentes en la trama de la serie taurina 'La suerte. Una serie de casualidades' y más con la actualidad de los últimos días. Un torero de arte, venerado y respetado por la afición, supersticioso y que lleva el nombre de su pueblo natal por toda España, pero que pasa por una crisis que le empuja a plantearse el final. Hasta el actor, un Óscar Jaenada con temple torera, tiene su parecido con el de La Puebla del Río. La historia también podría ser la de cualquier gran figura en su ocaso, aunque el don de la oportunidad con la biografía más reciente de Morante son evidentes. No obstante, el personaje también tiene sus diferencias, como que ese torero es originario de un pequeño pueblo de Málaga y que su «casa» es La Malagueta, donde aprendió a dar sus primeros muletazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Disney estrena 'La suerte', una serie sobre un torero malagueño que parece inspirada en Morante de la Puebla y su retirada

Disney estrena &#039;La suerte&#039;, una serie sobre un torero malagueño que parece inspirada en Morante de la Puebla y su retirada