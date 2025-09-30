Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El actor británico Sean Bean da vida al capo de la mafia de Liverpool, pero con predilección por España. SUR

La serie rodada en Málaga del protagonista de 'Juego de Tronos' que se ha estrenado de tapadillo

Esta historia de lealtad y traición se ambienta en el mundo de la mafia de Liverpool y muestra la fascinación de los gángsters británicos por la Costa del Sol

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:23

El final del verano llegó con sobredosis de estrenos malagueños en las plataformas. Si primero la miniserie 'Dos tumbas', basada en un relato de ... los autores de Carmen Mola, barría en todo el mundo en Netflix y, después, 'La novia', un intenso 'thriller' doméstico suegra-nuera de Robin Wright, llegaba al número 2 en Amazon Prime Video, hay que sumar a la lista un tercer título que también se estrenó hace poco sin hacer mucho ruido pero se ha posicionado en la parrilla de Movistar como un sólido relato de gángsters con denominación de origen británica: 'Los amos de la ciudad'. Y además protagonizada por Sean Bean, el inolvidable y fugaz Ned Stark de la primera temporada de 'Juego de tronos'.

