La serie rodada en Málaga del protagonista de 'Juego de Tronos' que se ha estrenado de tapadillo

El final del verano llegó con sobredosis de estrenos malagueños en las plataformas. Si primero la miniserie 'Dos tumbas', basada en un relato de ... los autores de Carmen Mola, barría en todo el mundo en Netflix y, después, 'La novia', un intenso 'thriller' doméstico suegra-nuera de Robin Wright, llegaba al número 2 en Amazon Prime Video, hay que sumar a la lista un tercer título que también se estrenó hace poco sin hacer mucho ruido pero se ha posicionado en la parrilla de Movistar como un sólido relato de gángsters con denominación de origen británica: 'Los amos de la ciudad'. Y además protagonizada por Sean Bean, el inolvidable y fugaz Ned Stark de la primera temporada de 'Juego de tronos'.

Para variar, los habituales mafiosos de Londres dejan paso en esta serie de ocho episodios a los capos de otra ciudad inglesa también pujante y con personalidad, Liverpool. Lo que no varía es la fascinación 'british' por la Costa del Sol, donde el jefe de este clan de la droga, Ronnie Phelan (Bean) tiene una villa de lujo, aunque no tan espectacular como la de sus proveedores, Los Amigos, unos traficantes colombianos con base en las colinas premium de Marbella.

Precisamente, los capítulos rodados en la provincia de Málaga son los que desatan la trama de 'Los amos de la ciudad', que no deja de ser un 'Juego de Tronos' en el lucrativo mundo de los narcóticos. Así, la serie se centra en la lucha de poder dentro de la organización criminal de Liverpool cuando desaparece un cargamento y el jefe plantea dar un paso al lado, lo que desata una disputa entre el lugarteniente de la banda e hijo adoptivo del 'boss' y el primogénito del capo que piensa que él es el heredero natural del imperio.

Un relato sobre el amor y la familia frente a la ambición y la traición resuelto con la habitual solvencia de las producciones británicas de mafiosos y que ha tenido más de seis millones de espectadores en la BBC. Un público que ha visto la contraposición entre la fría y sórdida Liverpool y la cálida Costa del Sol que, aunque también es igual de criminal con sus propios personajes de los bajos fondos, al menos tiene tumbonas y brilla.

También en Antequera

En el repaso de localizaciones malagueñas, los mafiosos ingleses se reúnen para hacer negocios y conjurarse con una queimada en el característico restaurante Trocadero de Benalmádena, se pasean por las urbanizaciones de Marbella y el paseo marítimo, y toman el sol en la finca de la organización para evitar miradas indeseadas. Un retrato del glamour y el paraíso español que es el habitual en estas producciones que, no obstante, tienen la novedad de mezclarse con paisajes de interior, filmados en una comarca de Antequera presidida por la montaña del 'indio' -Peña de los enamorados-, que dan cierto toque de 'western' épico y crepuscular a las andanzas de estos delincuentes pistola en mano.

'Los amos de la ciudad' se unen a la avalancha de producciones británicas que en los últimos años han explotado el mito de la Costa del Sol, particularmente para los mafiosos, como ya ocurrió con la segunda temporada completa de 'Snatch' (2018), con Rupert Grint (el popular Ron de la saga 'Harry Potter') y Úrsula Corberó ('La casa de papel'), y 'A town called Malice' (2023), con la paradoja de que, aunque se ambientó completamente en Málaga, se rodó en Canarias. Además, otras recientes series inglesas de diferentes géneros también han desviado sus argumentos a nuestra costa, como el 'biopic' 'Stonehouse' (2023), una tragicomedia basada en la historia real de un mediocre y corrupto parlamentario británico de los 70 que fingió su propia muerte; 'Rivales' (2024), una despiadada crítica al mundo de la televisión ambientada en los platós de Gran Bretaña en los años 80, y la más reciente, 'La novia' (2025), que realiza un repaso a algunos de los escenarios autóctonos más exclusivos, como las villas de Benahavís y la Cueva del Gato.

Producida por Sony Pictures Television, 'Los amos de la ciudad' está creada, escrita y producida por Stephen Butchard ('The Last Kingdom'), con guion de Robbie O'Neill ('Seconds Out'). Además de Sean Bean en el papel del capo Ronnie Phelan, el reparto principal cuenta con James Nelson-Joyce ('Bird'), como su lugarteniente; Hannah Onslow ('Esto te va a doler'), en el papel de la pareja de este último; Laura Aikman ('Archie', rodada en Málaga sobre la vida de Cary Grant), la contable de la organización militar, y Jack McMullen ('Secuestro en el aire' y 'Ford vs Ferrari'), el hijo legítimo que ambiciona el trono paterno. Esto es la guerra.