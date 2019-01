El avance del pozo para el rescate de Julen se frena por rocas duras Trabajo de la perforadora en la zona de rescate. / Ñito Salas La perforación junto al sondeo al que cayó el niño progresaba a buen ritmo hasta toparse con cuarzo JUAN CANO , ALVARO FRÍAS y FERNANDO TORRES Málaga Domingo, 20 enero 2019, 01:24

Se ha demostrado que hablar de plazos en el rescate del pequeño Julen, atrapado desde el pasado domingo en un pozo en la Sierra de Totalán, es arriesgado. La orografía y la piedra dura que hay en el terreno han supuesto varios reveses para el dispositivo, que siempre se ha recuperado y ha seguido avanzando. Los efectivos se enfrentaban anoche a otro contratiempo. La aparición de una veta de cuarzo, un material muy extraño de hallar en esta zona de la provincia, supone un nuevo retraso en los trabajos.

En esta ocasión afecta a la perforación del túnel vertical con el que se pretende llegar hasta la zona en la que se considera que está el menor. Desde que comenzó, la excavación iba a buen ritmo –tres metros por hora–, cumpliendo la previsión de los especialistas. Pero al empezar la noche, a la vez que comenzaba a llover sobre la Sierra de Totalán, los operativos se encontraron con este material duro cuando ya habían alcanzado los 20 metros de profundidad.

Pese a ello, las fuentes consultadas por este periódico, aseguraron que, aunque ralentizarán los trabajos de excavación, ni mucho menos las paralizará. Al respecto, manifestaron que se procedió a cambiar la corona (cabeza) de la perforadora por una más dura para poder enfrentarse a esta veta de cuarzo, que podría tener unos cinco metros de espesor.

Pero no todo fueron inconvenientes. Un estudio geológico de última hora permitió a los especialistas contar con datos que les hicieron, poco tiempo antes de comenzar con estos trabajos, cambiar el sitio de la misma. Fue todo un acierto, ya que encontraron bajo la cabeza de la perforadora una tierra 200 veces más blanda que donde estaba previsto acometer el túnel en un primer momento.

El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, que forma parte del comité técnico que asesora a los coordinadores del dispositivo de rescate, informó ayer de que, de forma inminente, se iba a comenzar con la perforación del túnel vertical con el que se pretende llegar hasta el menor. Tras alcanzarse la cota en la que se ha establecido la plataforma para instalar la perforadora, ésta comenzó con la excavación sobre las 13.45 horas del mediodía.

Se está llevando a cabo una perforación de unos 60 metros de profundidad en paralelo al pozo en el que se encuentra Julen. Con la excavación se pretende superar el tapón de tierra que hay a 71 metros de profundidad en la galería en la que está el menor, bajo la cual se considera que se encuentra Julen.

Sin embargo, García Vidal explicó que se desconoce el tamaño de ese tapón o si, en lugar de ser una simple obstrucción, la tierra llega hasta el fondo del pozo, que tenía unos 110 metros de profundidad según dijo la persona que lo hizo. Los especialistas trabajan con la esperanza de que solo sea un tapón y que el pequeño se encuentre debajo en una cavidad con aire y agua.

Desde el inicio de la perforación tendrán que pasar alrededor de unas 15 horas para que estos trabajos finalicen. Este plazo se cumplirá si no se produce ningún contratiempo, como la aparición de otro macizo rocoso.

Tras ello, serán los especialistas de la Brigada de Salvamento Minero, llegados desde Asturias, los que entrarán en juego para acometer una galería horizontal que conecte el túnel con el pozo, separados por una distancia de cuatro metros. Armados con martillos neumáticos o piquetas, entre otras herramientas, empezarán un trabajo manual, que –como afirma el ingeniero de caminos– son de mucha complejidad y tienen un rendimiento menor. Así, se estima que esas tareas puedan durar alrededor de unas 20 horas más.

Los mineros trabajarán desde una cesta fabricada especialmente para este rescate y que ya se encuentra en la zona de actuación. A través de este artilugio trabajarán en la construcción de esa pequeña galería horizontal, que los mineros tendrán que ir afianzando con madera para evitar derrumbes.

En la jaula irán dos efectivos de la brigada, aunque García Vidal aseveró que una tercera persona podría trabajar por encima de ellos. Fuera de la galería todo el dispositivo se encuentra a su disposición, trabajando para ellos, como dos especialistas en microvoladuras que la Guardia Civil ha puesto a disposición de los mineros por si se encuentran con excesivas dificultades al cavar la galería.

Si el pequeño no se encuentra en el punto en el que se considera, el ingeniero de caminos señaló que se podría, desde ese mismo túnel, excavar una galería inferior. Para ello habría que valorar antes el riesgo de desprendimiento. Por otro lado, los equipos trabajan también en buscar alguna solución a la perforación horizontal y, según el propio García Vidal, también se preveía que se retomaría la succión del material que compone el tapón desde la boca del pozo en el que está Julen, algo que finalmente no ocurrirá por el momento.

Boceto del rescate.

Y es que la hoja de ruta del rescate de Julen ha ido cambiando en varias ocasiones desde que se puso en marcha el dispositivo. La inestabilidad del terreno y su dureza han provocado que los efectivos de rescate hayan tenido que buscar alternativas a los problemas que se les presentaban. Unos trabajos como los que se están acometiendo en la sierra de Totalán, en una situación normal, tardarían en llevarse a cabo varios meses. Primero se haría un proyecto, con catas para conocer el terreno, algo que en el caso de Julen no se ha podido hacer por la necesidad de actuar cuanto antes para rescatarle.

De esta forma, los especialistas han ido improvisando alternativas conforme se presentaban los problemas y han ido apostando por la que avanzase más. En un primer momento se comenzó con la succión del material del tapón, pero esta medida no ha aportado buenos resultados, ya que su avance es muy lento y apenas se consiguió profundizar unos 30 centímetros pese a emplear esta técnica durante numerosas horas.

La excavación de un túnel horizontal también fue una de estas opciones. Pero su ejecución está ofreciendo numerosos problemas por la inestabilidad del terreno, que ha provocado derrumbes y corrimientos de tierra; y esa alternativa quedó aparcada. De esta forma, los especialistas apostaron por el túnel vertical para llegar hasta Julen. De hecho, llegó a sopesarse la posibilidad de hacer dos galerías paralelas al pozo del menor para rescatarle, pero ahora los coordinadores del dispositivo hacen hincapié en una única galería vertical cuya perforación discurre a buen ritmo y que permitiría, si todo va bien y el niño está en el punto que se considera, conseguir localizarle sobre la una de la madrugada de mañana lunes.

Mientras tanto, el portavoz del equipo de rescate asegura que en la Sierra de Totalán los ánimos no han decaído: «El no dormir, el cansancio acumulado de estos días, no pesan. Tenemos la esperanza de llegar cuanto antes hasta Julen y llevárselo a sus padres».