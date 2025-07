El Hospital Clínico hace en un mes dos trasplantes de cartílago de rodilla de donante fallecido

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el antiguo Clínico, ha realizado en un solo mes dos trasplantes de cartílago de rodilla procedentes ... de sendos donantes fallecido, lo que se conoce como trasplantes de aloinjerto osteocondral en fresco o trasplante heterólogo de cóndilo femoral, explica el coordinador de la Unidad de Rodilla del centro, el traumatólogo Juan Miguel Gómez Palomo, quien añade que es un procedimiento que se realiza «con una extrema excepcionalidad», convirtiéndose así el Clínico en uno de los complejos hospitalarios pioneros en efectuar este tipo de intervención quirúrgica.

«Hemos realizado dos intervenciones pioneras en lesiones osteocondrales extensas mediante aloinjertos frescos procedentes de donantes fallecidos», explica el doctor Gómez Palomo, quien añade que es «una técnica de alta complejidad que requiere de una máxima coordinación quirúrgica y logística». En concreto, se han realizado en coordinación con la Unidad de Artroscopia y con la implicación de su responsable, el doctor José Miguel Serrano, y la «participación clave del doctor Maximiano Lombardo».

Es una intervención que trata de corregir las lesiones del cartílago (cóndilo) de la rodilla, un problema que provoca un «dolor muy punzante y severo», y cuyo origen puede ser un golpe o bien una tendencia del a sufrir osteoconditritis disecante.

En este caso, el cartílago que se trasplanta al paciente proviene de los bancos de tejidos de Barcelona y Aragón y siempre se aplica a las lesiones más extensas del cartílago, aquellas que miden más de 10 centímetros cuadrados. Y hay algunas particularidades: «Si la paciente es una chica de treinta años, ese cartílago no puede venir de una persona de 60: ha de ser un cartílago joven, vivo, en consonancia con las dimensiones del paciente. Se hace cuando la extensión de la lesión es importante».

«Es una operación de una tremenda excepcionalidad»

El tratamiento que recibe el cartílago «es exquisito, se realizan cultivos. Al trasplantarse el cóndilo en fresco las células del cartílago trasplantado son viables, además de pasar numerosos controles». Tiene esta operación, eso sí, un coste muy elevado. «Es una intervención de tremenda excepcionalidad y sólo los centros con mucha experiencia en cirugía del cartílago pueden llevarlo a cabo», precisa, además de indicar que el Clínico es uno de los centros pioneros en esta compleja técnica tanto en Andalucía como en España.

Por otro lado, explica el doctor Gómez Palomo, el «Clínico es hospital de referencia andaluz en el trasplante de condrocitos autólogos», una cirugía que consiste en un autotrasplante del cartílago para tratar estas lesiones, aunque en este caso se trata de las menos extensas, pese a ser igualmente dolorosas. «Este proceso engloba a dos protagonistas fundamentales: el que realiza el cultivo celular, que es el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga (CTTC), el único que tiene autorización para hacer esta terapia celular, y el Clínico, como proveedor de esta intervención», subraya. Todos los hospitales públicos andaluces envían a los pacientes con lesión del cartílago a la Unidad de Rodilla del Clínico. Incluso, lo hacen algunos privados. «Verificamos que puede ser intervenida la persona, lo metemos en lista e intervenimos», aclara.

Primero, se realiza una artroscopia para extraerle una muestra del cartílago «de la zona que no apoya, que no carga. Sacamos unos fragmentos pequeños. Los mandamos al CTTC, donde la doctora Cristina Antúnez, responsable técnica de la Unidad de Expansión y Terapia Celular, «hace un procesamiento de aproximadamente tres semanas, cultiva las muestras de ese cartílago durante ese periodo y, cuando está ok, vamos al quirófano. Abrimos, buscamos la lesión y depositamos las células cultivadas, para sellar después con una malla», dice el doctor. Lo que se hace es cultivar esas células para que crezca el cartílago, y «crece un número determinado de células». Cuando se realiza la artroscopia, el doctor mide la lesión y si, por ejemplo, esta es de tres centímetros cuadrados, «lo enviamos al CTTC y ellos fabrican en torno a cinco millones de células por cada centímetro cuadrado de lesión».

Lesiones dolorosas

Intervienen a pacientes, repite, con lesión del cartílago de la rodilla, «en el cóndilo». «Suelen tener lesiones de entre dos y 10 centímetros cuadrados», aclara, de forma que lo que sale del CTTC no deja de ser «un cartílago ampliado del paciente». Son lesiones dolorosas que dificultan la movilidad y merman la calidad de vida.

En total, de esta técnica, es decir, del trasplante de condrocitos autólogos, se han realizado más de 60 intervenciones en los últimos años. Hasta hace poco tiempo, también era una técnica experimental. El éxito de estas intervenciones supera, según el doctor, el 90% de éxito, de forma que el intervenido puede recuperar su vida laboral y deportiva. Se realiza, habitualmente, en personas de no más de 40 o 45 años.

Estos procedimientos, explica el doctor, «se efectúan gracias al apoyo de la Gerencia y la Dirección Médica».