Una carrera de obstáculos: todas las claves sobre el rescate de Julen

El rescate del pequeño Julen, atrapado en el interior de un pozo desde el pasado domingo en la Sierra de Totalán, está suponiendo un verdadero reto para los especialistas y efectivos de emergencias que integran el equipo que se ha formado para conseguir llegar hasta el pequeño. Con cada paso que dan, el monte les pone a prueba con un nuevo desafío. Son obstáculos que hacen que las mejores previsiones de dar con el menor no sean inferiores a dos o tres días.

La inestabilidad del terreno, unido a su dureza por la piedra de pizarra que se halla en esta zona de la provincia malagueña, son la mayor dificultad a la que se enfrentan los efectivos, que trabajan día y noche, subidos en sus máquinas moviendo tierra o buceando entre planos, entre otras labores, para buscar una solución.

Información al minuto Siguen el directo la última hora de los trabajos

Es por ello que los especialistas contemplan diversas opciones para rescatar al pequeño. La última de ellas ha sido el anuncio de que se excavarán dos túneles verticales -y no solo uno, como se dijo al principio-, que discurrirán en paralelo al pozo en el que está el menor.

Estas labores son en las que se está centrando el dispositivo, según ha explicado el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, que forma parte del comité de técnicos expertos que está asesorando a los coordinadores del dispositivo de rescate.

Trabajos en la zona. / SUR

García Vidal ha indicado que durante las últimas horas no ha dejado de trabajarse en la elaboración de una plataforma para poder acometer las galerías verticales. Así, los operarios están realizando lo que se conoce como un desmonte, es decir retirar tierra de la montaña mediante maquinaria pesada, de unos 30 metros de altura.

Se rebajará de esta forma la cota en la que se ubicará la plataforma, algo que previsiblemente se logrará mañana. Allí estarán las bocas de los túneles verticales, que serán de unos 50 metros de profundidad, para superar así el tapón de tierra que hay a 73 metros y que obstruye el pozo en el que se encuentra Julen.

¿Qué hay tras el tapón?

Tras la obstrucción, los especialistas desconocen lo que hay: «No sabemos el tamaño del tapón, ni si es intermedio o llega hasta la cota máxima de ejecución de ese pozo, que es de 110 metros de profundidad. También puede existir un hueco con aire, y es con esta última idea con la que trabajamos».

A partir del momento en el que esté lista la plataforma, se comenzará con las perforaciones verticales. El representante de los ingenieros de caminos malagueños ha señalado que, si todo transcurre sin ningún contratiempo, los túneles podrían estar excavados entre 12 y 16 horas.

Una vez que se acometan los túneles verticales, entrarán en juego los mineros asturianos que cavarán a mano, únicamente armados con una piqueta, una galería unos cuatro metros de longitud, que irán apuntalando con madera para conectar los túneles con el pozo en el que está el menor.

Duración del rescate

Pero el tiempo de duración del rescate está en el aire. Los especialistas prefieren no vaticinar cuánto tardarán en realizar las labores, ya que no lo saben. La dureza de la tierra y su inestabilidad mantienen todas las previsiones en el aire.

De hecho, esta mala situación del terreno ya ha provocado que se tenga que cambiar varias veces la hoja de ruta para el rescate de Julen. Ésta comenzó con la succión de tierra por la boca del pozo en el que está el niño, que se abandonó por ser demasiado lenta debido a la dureza de la tierra. También se apostó por un túnel en horizontal.

01:48 Vídeo. Recorrido por los 73 metros del túnel donde está Julen hasta encontrar el tapón de tierra.

Como ha adelantado hoy este periódico, estas labores de tunelaje en horizontal se han retrasado debido a los continuos desprendimientos y corrimientos de tierra que se han dado al realizar la plataforma para comenzar con la excavación. Otra vez el terreno vuelve a convertirse en el principal obstáculo en la carrera para rescatar al pequeño.

Pero los especialistas no desisten. García Vidal ha contado que, mientras se avanza en los túneles verticales, los técnicos buscan una solución alternativa para el horizontal, con la que no se ponga en riesgo a los efectivos de rescate. En concreto, están pensando en realizar una desviación para, de esta forma, conseguir llegar hasta Julen.

Lo que se busca, según ha explicado, es tener el mayor número de posibilidades de alcanzar la zona en la que se considera que está el menor. Así, se irá avanzando más en la opción que más facilidades dé para llegar a Julen en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de los rescatistas.

Los especialistas se están encontrando con unas «dificultades enormes» para acometer el rescate de Julen. Con el terreno en contra, la lluvia también amenaza con convertirse en otro obstáculo para las labores de rescate. García Vidal ha precisado que el agua podría ser un contratiempo mayor en el caso de los movimientos de tierra para las plataformas, aunque menores para las perforaciones, en las que no influirían «a no ser que cayera mucho».

En cuanto a la succión de los materiales, no arrojó buenos resultados desde que se comenzó a usar esta técnica al inicio del rescate, al ser muy lento el avance. Además se detuvo debido a que no se podía realizar a la vez que se «encamisaba» el pozo en el que está Julen par reforzarlo y que no haya desprendimientos cuando se efectúen las perforaciones.

01:11 Vídeo. Labores de succión, que fueron paralizadas.

Una vez que se acabe la plataforma para comenzar con los túneles verticales, los expertos analizarán si reanudan las succiones de material del tapón.

Mientras tanto, los especialistas siguen dándole vueltas a la cabeza para conseguir rescatar a Julen. Lo que sí tienen claro es que por falta de medios no va a ser: «Tenemos las mejores máquinas trabajando en la zona», ha insistido el representante de los ingenieros de caminos.

El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Minas, Juan López Escobar, que también participa en el dispositivo, se muestra de acuerdo con su compañero. Ha afirmado que, en la sierra en la que está Julen, hay más material del que necesitan los efectivos de rescate: «Solo se llevan por si hay algún cambio y de repente hacen falta«.

Son numerosos los obstáculos a los que se enfrentan los efectivos del equipo de rescate. Sin embargo, la esperanza de hallar al pequeño con vida y el apoyo que reciben desde los todos los lugares del planeta, son la fuerza que les impulsa seguir adelante.