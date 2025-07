María ya no es el nombre de niña favorito en Málaga: este es el que lo ha reemplazado La provincia es la única de Andalucía donde el ranking de nombres de recién nacidos varones no está encabezado por Manuel

El reinado de las Marías ha acabado en Málaga, al menos por ahora. En 2024 este ya no fue el nombre más frecuente entre las niñas recién nacidas en la provincia. Sofía lo ha destronado, subiendo dos posiciones de golpe en el ranking onomástico. Por el camino también ha adelantado a Lucía, que ocupaba hasta el año pasado la segunda posición.

Málaga es la provincia andaluza más innovadora en esto de ponerle nombres a los bebés. No sólo porque es donde menos nombres se heredan de padres a hijos (un 6,4% frente a la media regional del 9,4%), sino porque junto con Almería, son las dos únicos provincias de Andalucía donde no fue María -nombre clásico femenino por antonomasia- el nombre más elegido por los padres para nombrar a sus hijas. Y, además, es la única provincia donde Manuel no fue el nombre más frecuente entre los bebés varones. El primer lugar del ranking malagueño masculino está encabezado en Málaga por Hugo desde hace ya dos años. Así lo refleja la 'Estadística de nombres de los recién nacidos andaluces' correspondiente al año 2024, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El 'top 10' de los nombres femeninos más de moda en la provincia de Málaga está formado por Sofía, María, Lucía, Lola, Vega, Mía, Martina, Manuela, Olivia y Carmen: como se ve, hay en él una mezcla de tradición y modernidad, pero si se compara con el de otras provincias hay mayor presencia de nombres de reciente popularización.

En el caso de los niños, el 'top 10' de los nombres más frecuentes en Málaga está formado por Hugo, Manuel, Mateo, Leo, Alejandro, Pablo, Martín, Álvaro, Lucas y Daniel.

Por municipios

La estadística elaborada por el IECA también permite saber cómo varían las preferencias onomásticas en los grandes municipios. Así, en el caso de los nombres femeninos, Sofía es el número 1 en Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Estepona, pero no así en Marbella y Coín (donde reina Lucía), Mijas (Lola), Vélez-Málaga (María), Rincón de la Victoria (Carmen), Antequera (Alma), Cártama (Jimena), Alhaurín el Grande (Vega).

El ranking de nombres masculinos es más curioso, ya que Hugo solamente es el más frecuente en Benalmádena, Antequera y Ronda. El resto de grandes localidades de la provincia tienen preferencias diferentes: en Málaga capital es Manuel; en Vélez-Málaga es Mateo; en Rincón de la Victoria y Mijas es Alejandro; en Cártama, Alhaurín de la Torre y Fuengirola es Leo; en Torremolinos es Daniel y en Estepona, Pablo.

Nombres en tendencia

El ranking también desvela cuáles son los nombres que más posiciones han subido en un solo año. Se trata, en su mayoría, de nombres procedentes de otros idiomas, aunque hay sorpresas protagonizadas por nombres tradicionales que, por la razón que sea, vuelven a ponerse de moda. Es el caso de Teresa, el nombre que más posiciones ha subido en el último año: 331, situándose en el 93.

Otros nombres femeninos en clara tendencia ascendente son Layan (que sube 92 posiciones en el ranking y alcanza la 65), Bianca (+68), Dayana (+66), Arabia (+54), Naomi (+50), Lia (+47), Natalia (+46) o Briana (+41).

En el caso de los varones, los dos nombres que más frecuencia han ganado son de origen bíblico: Benjamín (+99) y Ezequiel (+66). También están en tendencia Jairo (+64), Elian (+51), Iker (+47) y Kai (+48). Además, llama la atención el ascenso de un nombre tan tradicional como Juan, que sube 17 posiciones de golpe y se sitúa en el decimotercer nombre más frecuente entre los bebés malagueños nacidos en 2024.