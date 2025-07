La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá llegar a 36 millones de viajeros, el máximo con el espacio disponible

La ampliación prevista por Aena del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol permitirá alcanzar un horizonte máximo de 36 millones de pasajeros. Así lo ha ... sabido este periódico por fuentes técnicas, dado que este dato, que es muy relevante, no se dio en la información facilitada tras la reunión que mantuvieron el pasado viernes el presidente de Aeropuertos Españoles, Maurici Lucena, con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y al presidente de la Diputación, Francisco Salado, entre otros.

Esta cifra tiene varias lecturas. De entrada, el horizonte actual es de 30 millones, aunque los gestores del aeropuerto confían en «poder estirar» esta cifra, por lo que se podrá dar cabida a más viajeros en meses invernales o en franjas horarias (como la madrugada) donde ahora hay menos vuelos. En realidad, hay que recordar que lo que causa preocupación es la capacidad de las terminales, no la de las dos pistas, que tienen un horizonte mucho más extenso.

El año pasado ya se rozaron los 25 millones, por lo que la ampliación permitirá prestar servicio a 11 millones más. Y esto, dicho en un contexto en el que esta infraestructura no para de crecer, con cifras muy por encima de la media de la red en España. En los cinco primeros meses del año ha sumado un 7,7% de pasajeros a los registrados en el mismo periodo del pasado año. El impulso de mayo, con un nuevo incremento del 8,7% y un movimiento histórico de 2.584.681 usuarios, ha elevado hasta casi los diez millones los que han transitado por estas instalaciones entre enero y el mes pasado, según Aena.

30 millones de pasajeros es el horizonte máximo que tienen las actuales instalaciones de las terminales y diques del aeropuerto de Málaga. Esta capacidad está próxima a agotarse, ya que el año pasado se cerró con casi 25 millones, y para este se esperan 27.

Un cálculo sencillo permite aventurar que, si se mantiene este ritmo, el año se cerrará en el entorno de los 27 millones de usuarios; por lo que en un máximo de dos años se llegaría a esos 30 millones que marcan el tope de las actuales instalaciones (más allá de que, como se ha comentado, se consiga redistribuir tráfico para sacarle algo más de rendimiento).

Se agota la capacidad

Por tanto, de mantenerse las actuales cifras, el horizonte de crecimiento no da para más de unos cuantos años, no más de una década a contar desde ahora. No parece mucho, teniendo en cuenta que la inversión necesaria para la ampliación (aún no declarada oficialmente) se contará en cientos de millones de euros.

¿Por qué? Pues porque, realmente, no da para más. Esta es la conclusión más preocupante: el dominio aeroportuario se agotará con la última reforma prevista del área terminal, teniendo en cuenta el espacio que ocupa el campo de vuelo (las dos pistas). «Hasta aquí llega el aeropuerto de Málaga, este es el máximo al que se puede llegar», advierten las fuentes técnicas consultadas por SUR.

Por tanto, si es necesario seguir creciendo a partir de ahí, el debate ya tendrá que discurrir por otros derroteros. De entrada, se puede abordar el desarrollo de nuevos suelos cercanos, como los de la Ciudad Aeroportuaria que promueve desde hace décadas el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Y otras opciones son la construcción de un segundo aeropuerto, como el proyecto que hubo en Antequera; o utilizar el de Granada como un satélite de Málaga (igual que ocurre en otras grandes capitales europeas con urbes cercanas). Para ello, sería vital conectar por tren desde esta terminal hasta la capital costasoleña.

¿Cómo será la ampliación?

Según los planes que se incluirán en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que será aprobado en septiembre de 2026, con un ámbito de aplicación de cinco años, el rediseño planteado de las terminales contempla casi duplicar la superficie de esta infraestructura. Así, se pasará de los 80.000 metros cuadrados actuales a unos 140.000.

Entre las principales actuaciones que se contemplan están la demolición de la T1 (actualmente, sin uso) y de los diques de los vuelos no Schengen, es decir, los actuales B y C. A cambio, se construirá una nueva zona de embarque al lado de la segunda pista.

En concreto, Aena prevé la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen, con control de frontera centralizado; así como incrementar las posiciones para mejorar la calidad del servicio a las compañías y al pasajero; una mayor superficie para el control de seguridad y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de 'handling', entre otras actuaciones.

Aeropuertos Españoles prevé sacar a concurso el proyecto constructivo en las próximas semanas, una vez terminado el diseño funcional. Por tanto, el inicio de la redacción de los proyectos del conjunto de actuaciones tendrá lugar durante el próximo año; y el comienzo de la tramitación medioambiental se ha programado para 2028. Con todo ello, el objetivo es que las obras de reforma sobre el terreno puedan empezar en 2029.