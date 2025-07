Meliá ya tiene fecha de apertura para el hotel de Piqué en Málaga

Ya hay fecha de apertura del conocido como hotel de Piqué. Meliá abrirá este establecimiento de cinco estrellas, que lucirá la marca de lujo vanguardista ... de la compañía ME, el próximo 10 de octubre, según confirman desde la cadena y según se informa en la web del grupo en la que ya se comercializa. Se trata de la apertura del principal proyecto hotelero de la capital de la Costa del Sol para este año y del que el propio presidente y consejero delegado de Meliá considera que «será un referente de lujo, modernidad y prosperidad en la Costa del Sol».

El hotel, que se ubica en el antiguo solar del cine Andalucía, en plena calle Victoria, junto a la plaza de la Merced, con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba, será el quinto cinco estrellas de la ciudad y el que supondrá el desembarco en la misma de la marca Meliá. Un aterrizaje por todo lo alto al operar bajo la marca ME by Meliá, una de sus firmas más icónicas y con mejor reconocimiento en el segmento de lujo. «Combina arquitectura, diseño, arte y gastronomía para proporcionar a sus huéspedes una experiencia auténtica conectada con la esencia del destino», detallan desde esta compañía. Cabe recordar que la semana pasada marcó el inició de la andadura de esta señera firma en la Costa del Sol con la apertura del ME Marbella, tras realizar una inversión de veinte millones de euros.

El establecimiento, promovido por la sociedad Kerad EB, perteneciente un grupo inversor tras el que se encuentra el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, se habilita en un edificio de planta baja y entreplanta, cinco plantas más y ático, con una altura de más de 35 metros. El hotel contará con 105 habitaciones dobles, a las que se suman ocho suites y 15 suites-junior. En la presentación del mismo, Escarrer mostró su convencimiento de que «en esta ciudad, ME by Meliá encontrará su espacio natural para responder con gran éxito a la demanda del nuevo viajero de lujo experiencial».

128 Son las habitaciones que ofrecerá este hotel, que contará entre ellas con ocho suites y 15 junior suites.

En la web de la compañía, el ME by Meliá se comercializa ya como «un lugar donde arte, cultura, gastronomía y música se fusionan con el espíritu del sur», y se invita al viajero a «conectar con tu lado más creativo al ritmo vibrante de la ciudad. Un hotel cinco estrellas en pleno centro de Málaga, rodeado del legado arquitectónico y principales museos». Destaca, además, que «su 'rooftop', con piscina infinity e impresionante panorámica de la Costa del Sol, te cautivará. Es el escenario ideal para disfrutar de espectaculares vistas a la ciudad». Define el establecimiento como «moderno» e inspirado «en la escena más innovadora de Europa, haciendo del diseño, la cultura y el estilo de vida su distinción».

El nuevo ME by Meliá dispone también de centro de convenciones, restaurante a la carta y cafetería. Desde la cadena señalan que en la primera planta, el hotel contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones: un total de 128. En el ático, se ubicará una gran piscina infinity exterior climatizada con solárium, bar y un restaurante que, aseguran, aspira a convertirse en el mejor 'rooftop' de la ciudad de Málaga. «Estos espacios serán el epicentro de la vida social y de la agenda cultural del hotel, recogiendo así la naturaleza de la marca ME by Meliá: un reflejo de las últimas tendencias y creaciones artísticas de la escena local», detallan.

Para el primer fin de semana de apertura de este establecimiento, el precio más básico es de 617 euros por noche, sin desayuno, que asciende hasta los 693 euros por estancia en la bautizada como 'Extra ME', y se sube hasta los 978 euros en la 'Extra ME+ Junior Suite' con vista a La Alcazaba. La tarifa más alta para esta jornada de apertura es la de la habitación 'Ultimate ME+ Panoramic Suite', con cama de tamaño 'king', y con una tarifa de 2.327 euros por noche.