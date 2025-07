Resbala en la ducha antes de ir a una formación de la empresa en otra ciudad y el Supremo dice que no es accidente laboral El Alto Tribunal razona qué circunstancias deben ser tenidas en cuenta para que un accidente pueda considerarse como laboral en un trabajo «en misión»

Acudió a Tarragona siguiendo instrucciones de su empresa. Debía intervenir en un seminario formativo y, ese día, cuando se preparaba sobre las siete de la mañana para asistir a la convocatoria resbaló en la ducha. Como consecuencia de la caída, esta trabajadora estuvo de baja médica durante 14 días. Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se declaró que era una incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Sin embargo, la aseguradora de la empresa entendía que se trataba de un accidente común, no laboral.

La controversia ha llegado hasta el Tribunal Supremo que finalmente ha dado la razón a la mercantil y ha rechazado la consideración que defendía la trabajadora de que fuera considerado accidente laboral. Los magistrados argumentan que no existe conexión entre la lesión sufrida y el trabajo.

En la sentencia consultada por este periódico, los magistrados argumentan que la caída en la ducha del hotel contratado por la empresa, a efectos logísticos, podría considerarse acaecida con «ocasionalidad relevante» si hubiera mediado alguna circunstancia fáctica que así lo indicara. «Y lo cierto es que no se ha aportado al procedimiento dato alguno que pudiera desencadenar la aplicación de nuestra referida doctrina», subrayan.

En este sentido, la resolución expone que no hay indicación alguna sobre anomalía en las instalaciones hoteleras (suelo deslizante, ausencia de iluminación adecuada, etc.) ni aparecen datos fácticos relacionados con la misión de la trabajadora que pudieran indicar que estaba afectada por alguna circunstancia (cambio sobrevenido de horarios, escaso tiempo disponible para el descanso, etc.) que pudiera explicar su apresuramiento en las operaciones de aseo, o cualquier otro aspecto psicofísico (relacionado con la misión) que influyera en la caída.

«Para que lo que normalmente no sería un accidente laboral se convierta en uno de tal índole es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo. La aportación de ese dato corresponde a quien sostiene su laboralidad, sin que los hechos probados o el debate casacional hayan puesto de relieve circunstancia alguna en tal sentido», exponen.

Así, al no operar la presunción de laboralidad (art. 156.3 LGSS), ni estar ante un accidente in itinere (art. 156.2.a LGSS) la laboralidad requiere que conste una conexión entre trabajo realizado y dolencia, o que conste que ésta tiene en aquél su origen. «La lesión sufrida durante un proceso de aseo personal e íntimo, fuera del tiempo de trabajo, sin mayores conexiones de laboralidad que las expuestas queda al margen de las contingencias que la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) identifica como accidente de trabajo», concluye el Alto Tribunal.

Las sentencias dictadas en el procedimiento, la referencial, las partes litigantes y el Ministerio Fiscal han basado sus respectivas soluciones en la doctrina acuñada por la Sala Cuarta acerca del concepto de accidente «en misión».

Se trata -así se recoge en la resolución- de una creación jurisprudencial como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que partiendo de que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa, a través de dicha figura se ampliaba la presunción de laboralidad a todo el tiempo que el trabajador desplazado, en consideración a la prestación de sus servicios, aparecía sometido a las decisiones de la empresa (incluso sobre su alojamiento, medios de transporte, etc.), de tal modo que el deber de seguridad (una de las causas de la responsabilidad empresarial) abarcaba todo el desarrollo del desplazamiento. Es decir, que el «lugar de trabajo» a estos efectos es «todo lugar en que se está por razón de la actividad encomendada, aunque no sea el lugar de trabajo habitual«.

Sin embargo, el tribunal concluye que para que un accidente pueda considerarse como laboral en un trabajo «en misión» deben apreciarse circunstancias de riesgo sin las cuales el accidente no se produciría. Además, deben guardar relación con el propio accidente, abandonando la teoría de que todo accidente sufrido por un trabajador desplazado sea considerado laboral.