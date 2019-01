Pacto de PP, Ciudadanos y Vox para el cambio en Andalucía 00:42 Juanma Moreno sella el acuerdo con Francisco Serrano, líder andaluz de Vox. / EFE Vox renuncia a la derogación de las leyes de género y al vaciamiento de la autonomía, pero obtiene el compromiso de una consejería de Familia, cambios en la ley de Memoria Histórica y freno a la inmigración ilegal MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 9 enero 2019, 21:19

Se acabaron los nervios y los tiras y aflojas entre los tres partidos de la derecha que el pasado 2 de diciembre dieron un vuelco al mapa político andaluz al ganar las elecciones por mayoría absoluta. Juanma Moreno será presidente de la Junta de Andalucía con los votos del su partido, el PP, Ciudadanos y Vox. El PP ha debido hacer encaje de bolillos y grandes equilibrios para obtener un consenso con dos partidos que no han querido sentarse juntos. El desenlace se ha producido esta tarde en el Parlamento de Andalucía con las firmas de un acuerdo del PP a dos bandas, uno con el partido de Santiago Abascal tras una dura negociación que estuvo a punto de echar al traste el cambio político; y otro con Ciudadanos, socio del PP en el futuro Gobierno andaluz. Los dos acuerdos garantizan la investidura del político malagueño, con la que echará a andar el cambio en Andalucía, una comunidad gobernada por los socialistas desde las primeras elecciones autonómicas de junio de 1982. «Hoy empieza el cambio y se abre una nueva página en la historia de Andalucía tras casi 40 años de monopolio del PSOE», ha afirmado Juanma Moreno al comparecer ante los periodistas tras la firma del acuerdo del PP con Vox, el más difícil de sacar a flote y en el que el partido entroncado con la extrema derecha europea ha renunciado a la derogación de las leyes de género, exigencia que pidió en la primera reunión ayer con los populares.

Una hora y media antes de la firma con Vox, el PP había rubricado otro acuerdo con Ciudadanos de respaldo a la investidura de Moreno en la que también se recoge que Juan Marín será vicepresidente. El partido naranja no ha estado presente en las conversaciones con Vox. PP y Cs terminarán de cerrar la estructura para gobernar en una coalición de iguales antes del sábado. Hoy solo han avanzado que constará de once consejerías. La única cartera con nombre por ahora es la Consejería de Familia y no es fruto de las negociaciones entre PP y Cs. Aparece en el compromiso firmado entre PP y Vox a petición de este partido y es posible que se incluya en un área más amplia de políticas sociales.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, comenzará mañana a las 11.00 la ronda de contactos con los grupos políticos para la investidura del presidente. Al primero en recibir es al PSOE, partido que ganó las elecciones y cuenta con el mayor número de escaños en el Parlamento, 33, pero que será apeado del poder por la mayoría alternativa de la derecha. Los socialistas propondrán a Susana Díaz, pero no prosperará . Bosquet no tendrá dudas al decidir que sea Moreno el candidato al recibir a lo largo del día la confirmación de los portavoces de su partido, Ciudadanos y Vox de los dos acuerdos citados. Bosquet también anunciará la fecha del Pleno de investidura, entre el 15 y el 16 de enero. En menos de una semana el gobierno del cambio habrá echado a andar en Andalucía. Juanma Moreno podrá acudir a la convención nacional del PP a celebrar en Madrid como el primer presidente de este partido en la comunidad más poblada de España y feudo tradicional del PSOE, partido ahora en La Moncloa tras una moción de censura que desalojó al PP.

El acuerdo con Vox es el que garantiza la investidura a Moreno. En la firma estuvo presente el futuro presidente andaluz, además de los secretarios generales del PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, verdaderos artífices de las negociación iniciada este martes en Madrid.

Tras el órdago del martes en el que Vox puso sobre la mesa de negociación propuestas «inasumibles» para el PP, solo un día después ha habido fumata blanca. El documento resultante recoge 37 medidas, de las que una decena coinciden en parte con las 90 medidas firmadas entre PP y Cs como programa de gobierno. Vox renuncia a máximos como la devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, así como a la derogación de las leyes andaluzas contra la violencia de género, para la promoción de la Igualdad de género y para la no discriminación del colectivo Lgtbi. Estas peticiones provocaron un verdadero 'tsunami' crítico en las baronías autonómicas del PP.

Vox también cede en cambiar la fecha de celebración del Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, así como a quitar ayudas a inmigrantes indocumentados y asociaciones feministas, y reducir Canal Sur a sólo un canal y con la mitad de presupuesto.

La interpretación del acuerdo, sin embargo, ha sido distinta en asuntos como el de la inmigración irregular. El documento firmado por PP y Vox ambos se comprometen a «cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada' y combatir a las mafias que trafican con personas». Nada que sea ajeno al cumplimiento de la legislación vigente; pero el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, explicó a los periodistas que este punto implicaba la «deportación» de los 52.000 inmigrantes irregulares que su formación calcula en Andalucía.

La conquista más significativa de Vox ha sido la de la creación de una consejería en el futuro gobierno de Familia. Moreno ha explicado que se corresponde con una vieja propuesta programática de su partido. Los dos partidos también se comprometen a «garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones».

También han pactado «garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada», a «eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo», y a «habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional».

Otra medida acordada es la de modificar la actual ley de Memoria Histórica, en la que el PP se abstuvo, para «promover una Ley de Concordia», según indica el documento.

Ortega Smith ha celebrado el acuerdo «histórico» mediante el cual dice que «se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía».«Hoy es un día importante para Andalucía y para España. Hoy pierden las leyes liberticidas, la inmigración ilegal, la corrupción, los chiringuitos y la administración paralela, y hoy ganan los andaluces, el empleo, la defensa de la familia, la defensa de la libertad, la defensa del pluralismo político, el respeto a las instituciones y una administración puesta de verdad al servicio de los intereses de los andaluces y, por tanto, de toda España», ha manifestado el número dos de Vox.

El documento viene encabezado por una máxima con la que el PP quiere evitar críticas al pacto con la extrema derecha al afirmar que los dos partidos «contribuirán decididamente a guardar y proteger el orden constitucional y la unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la Corona y la Carta Magna».