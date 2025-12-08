Una nueva dana llega esta semana a Andalucía

Tras un puente de diciembre con temperaturas primaverales de más de 22 grados, las lluvias vuelven esta semana a Andalucía. Concretamente, a partir del miércoles ... 10 de diciembre se espera que un frente afecte a Andalucía occidental, pudiendo incluir algunas zonas de la provincia de Málaga, como apunta José Luis Escudero, autor del blog Tormentas y Rayos en SUR.es.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detallan que el miércoles se esperan «precipitaciones moderadas en la mitad occidental, sin descartar que sean persistentes u ocasionalmente fuertes durante la primera del día». «Sin embargo, aún no se puede afinar sobre cómo este frente pasará por Málaga hasta este martes con los modelos actualizados», detalla el experto.

La previsión también deja a priori la formación de una dana esta misma semana. «Es probable que el viernes se forme una dana cerca del golfo de Cádiz y así lo pronostican de momento el modelo europeo y americano. Habrá que esperar al miércoles para ver cómo se desarrolla todo y cómo afectará a Málaga», matiza Escudero. Por el momento, Aemet destaca para el viernes que los mayores acumulados de lluvia se darán en el oeste de la Península, pudiendo ser fuertes y persistentes en Galicia, oeste del área cantábrica y del sistema Central, Extremadura y Andalucía occidental, sin descartar el oeste de Alborán.