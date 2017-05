Seguí: «El alcalde generó confusión con sus declaraciones tras el fallo del concurso»

El arquitecto que lideró el equipo ganador del concurso de ideas para la manzana de los cines Astoria y Victoria, junto con Antonio Banderas y la empresa Starlite, José Seguí, ha justificado este martes la decisión del actor de no concurrir a un segundo concurso para la cesión de la parcela a la “crispación de ciertos partidos, de ciertas bases y cierta prensa” que ha generado el proyecto. Según ha reconocido, la votación de este lunes en la comisión plenaria de Ordenación del Territorio de una moción del grupo Málaga para la Gente para anular el concurso de ideas, que no salió adelante por la abstención del PSOE, es una de las gotas que han colmado el vaso para tomar esta postura. “Ante esta situación de tanta duda y de incertidumbre, no estamos convencidos ni dispuestos a soportar actos de tanta agresividad”, ha aseverado.

No obstante, también ha admitido que no han ayudado al respaldo social de la idea ganadora las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, en las que llegó a apuntar que “lo natural” es que el equipo de Seguí, Banderas y Starlite fuera el que se hiciera con el segundo concurso para ceder a un privado el desarrollo y explotación de la parcela del Astoria. “Esto fue un flaco favor porque generó una confusión en un acto administrativo que nunca, en ningún momento, tuvo esa intencionalidad, o al menos en las reuniones con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo jamás se dio esa opinión y nos aconsejamos todos que se pusiera el listón lo más alto posible para garantizar un buen proyecto cultural para la ciudad. Esa es la realidad que yo atestiguo con mi presencia física en esas reuniones”, ha aseverado Seguí.

Asimismo, ha reconocido que no ha entendido la postura del grupo Ciudadanos en la votación de este lunes, en la que la formación naranja se alineó con los concejales de los grupos de izquierda Málaga Ahora y Málaga para la Gente, y con el concejal no adscrito de Podemos Juan José Espinosa para pedir que se anulara el concurso de ideas celebrado. “No he entendido la posición de Ciudadanos en este caso, porque ha sido un grupo que había defendido este tipo de iniciativa, no lo entiendo”, ha afirmado a SUR.