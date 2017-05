Carballo, Zorrilla, Torralbo y Espinosa trataron de anular el concurso de ideas

El PSOE, con su abstención, evitó ayer que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga forzara al equipo de gobierno del PP a convocar un nuevo concurso de ideas para decidir el futuro de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. O lo que es lo mismo, anular el procedimiento en el que resultó ganadora la propuesta de un centro cultural y de ocio liderada por el arquitecto José Seguí con la participación de Antonio Banderas y la empresa Starlite y que, en principio, servirá de base a la Gerencia Municipal de Urbanismo para la elaboración de los pliegos para adjudicar la construcción y explotación de este espacio. A la postura ya conocida de Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa pidiendo que se repita el concurso de ideas al haber primado la viabilidad económica se sumó ayer Ciudadanos en la comisión plenaria de Ordenación del Territorio votando a favor de la moción presentada por Málaga para la Gente en la que se pedía volver al principio.

Eso sí, el socio de investidura de Francisco de la Torre lo argumentó con el mensaje de que el concurso de ideas debía de haber sido vinculante, de forma que la iniciativa elegida por el jurado fuera la que ejecutara el proyecto. «Ha sido un concurso fallido desde el principio porque no es vinculante y por eso defendemos que se haga de nuevo para que sea vinculante donde todo quede claro», recriminaba el viceportavoz de la formación naranja, Alejandro Carballo. Además, en Ciudadanos no ocultan su malestar por que no se les haya hecho partícipe del proceso.

Ante este panorama, fueron los tres ediles socialistas los que con su abstención hicieron que el rechazo de los seis representantes del PP bastara frente a los cuatro votos que sumaban Eduardo Zorrilla (Málaga para la Gente), Ysabel Torralbo (Málaga Ahora), Alejandro Carballo (Ciudadanos) y Juan José Espinosa. El viceportavoz del PSOE, Daniel Pérez, justificaba la postura de su grupo apelando a la «responsabilidad», a pesar de coincidir con el resto de la oposición en que «ha sido un mal concurso y peor aún la gestión del alcalde». Un posicionamiento que sirvió a Zorrilla para acusar a los socialistas en el Ayuntamiento de «cuadrarse ante la Junta, que ya ha expresado su predisposición a modificar el plan especial del Centro para encajar la propuesta ganadora».