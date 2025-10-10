El Unicaja afronta en Las Palmas un ensayo para mayo

La decisión del Dreamland Gran Canaria de dejar la Eurocup para disputar la Basketball Champions League trascendió cuando el Unicaja estaba en Atenas a pocas ... horas de conquistar su segundo título del torneo que organiza la FIBA. Allí se hizo oficial que el Alba Berlín se 'mudaba' y se daba por hecho que el cuadro canario iría detrás, como luego se confirmó. Con su cambio engrosó directamente la nómina de aspirantes a destronar al cuadro cajista, gran dominador de la Champions en las últimas temporadas.

Los dos equipos se miden este sábado (20.00 horas, DAZN) en un atractivo partido que permitirá calibrar dónde se encuentra cada uno a estas alturas de la temporada, pero que también será un ensayo cara a un posible enfrentamiento por el gran premio que es la Champions, que se decidirá en la Final Four del 7 al 10 de mayo. No hay que perder de vista que el Gran Canaria fue hace sólo dos años campeón de la Eurocup y que luego renunció a disputar la Euroliga, así que es un equipo con pedigrí europeo.

Pendiente de cómo evoluciona cada equipo en esa carrera de fondo europea, el duelo de esta noche se presenta con un pronóstico incierto. Se trata de dos equipos que han sufrido importantes cambios y que todavía están en fase de pruebas.

El Dreamland Gran Canaria es el que más ha cambiado, con seis fichajes y seis salidas. Perdió a jugadores importantes como Homesley, George Conditt, Thomasson, el veterano Shurna, al malagueño Jacob Urbaniak y a Jovan Kljajic. Sus refuerzos han sido Brian Angola e Isaiah Wong, para el perímetro, y Eric Vila, Kur Kuath y Louis Laberyie para las posiciones interiores. Entre tanto cambio ha mantenido un bloque de jugadores veteranos como Albicy, Salvó, Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey, que deben ser los que asuman más responsabilidades ahora.

Pese a los cambios, el Gran Canaria pasó como un Torbellino por Lisboa donde arrasó al Benfica en su estreno en la Champions por 61-98. Peor le fue en la primera jornada de la Liga ACB, aunque también es cierto que se enfrentó al Madrid, que le ganó con cierta facilidad por 81-71, por lo que afronta este primer partido en casa con la necesidad de un triunfo en su 'presentación' ante sus aficionados.

El Unicaja llega con mejores sensaciones. Dos triunfos holgados en Liga y Champions mantienen su línea continua de mejora, aunque su juego todavía tiene altibajos. El equipo volverá a Málaga el domingo por la mañana y el lunes podrá rumbo a Grecia, donde el martes se enfrenta al Karditsa, un desplazamiento complicado vía Barcelona a Atenas y desde la capital griega, tres horas de autobús a su destino final.