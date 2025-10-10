Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balcerowski, Kravish, Duarte y Kalinoski, en un entrenamiento de esta semana. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El Unicaja afronta en Las Palmas un ensayo para mayo

El Gran Canaria, rival este sábado, se perfila como uno de los aspirantes al título de la Basketball Champions League esta temporada

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:36

Comenta

La decisión del Dreamland Gran Canaria de dejar la Eurocup para disputar la Basketball Champions League trascendió cuando el Unicaja estaba en Atenas a pocas ... horas de conquistar su segundo título del torneo que organiza la FIBA. Allí se hizo oficial que el Alba Berlín se 'mudaba' y se daba por hecho que el cuadro canario iría detrás, como luego se confirmó. Con su cambio engrosó directamente la nómina de aspirantes a destronar al cuadro cajista, gran dominador de la Champions en las últimas temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  8. 8 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja afronta en Las Palmas un ensayo para mayo

El Unicaja afronta en Las Palmas un ensayo para mayo