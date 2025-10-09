El Dreamland Gran Canaria-Unicaja ya tiene árbitros
El equipo malagueño vuelve a la acción este sábado en una pista que se le da bastante mal
Málaga
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:26
Tras la victoria en el estreno en la Basketball Champions League ante el Mersin, el Unicaja vuelve a la acción este sábado en la pista ... del Dreamland Gran Canaria, en el que será un examen exigente en una pista que se le da bastante mal.
El choque comenzará a las 20.00 horas y se podrá seguir en directo en DAZN. El partido estará dirigido por el trío arbitral compuesto por Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez Cutillas
Horarios y árbitros Liga ACB jornada 2
BÁSQUET GIRONA - UCAM MURCIA
Sábado, 11/10/2025 18:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Ariadna Chueca
MORABANC ANDORRA - LA LAGUNA TENERIFE
Sábado, 11/10/2025 19:00 h.
Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Roberto Lucas
DREAMLAND GRAN CANARIA - UNICAJA
Sábado, 11/10/2025 20:00 h.
Óscar Perea - Alfonso Olivares - Cristóbal Sánchez Cutillas
BAXI MANRESA - COVIRAN GRANADA
Sábado, 11/10/2025 21:00 h.
Antonio Conde - Jorge Martínez - Esperanza Mendoza
JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA
Domingo, 12/10/2025 12:00 h.
Rafael Serrano - Alberto Sánchez Sixto - Guillermo Ríos
BARÇA - HIOPOS LLEIDA
Domingo, 12/10/2025 12:15 h.
Jordi Aliaga - Javier Torres - Alberto Baena
RÍO BREOGÁN - VALENCIA BASKET
Domingo, 12/10/2025 17:00 h.
Martín Caballero - Sergio Manuel - Carlos Merino
SURNE BILBAO BASKET - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Domingo, 12/10/2025 18:00 h.
Arnau Padrós - Andrés Fernández Carretero - Igor Esteve
BASKONIA - REAL MADRID
Domingo, 12/10/2025 19:00 h.
Carlos Peruga - Carlos Cortés - Iyán González
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión