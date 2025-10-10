Djedovic se pierde el partido contra el Gran Canaria

El Unicaja afrontará el partido del sábado ante el Dreamland Gran Canaria con la baja segura de Nihad Djedovic. El técnico cajista Ibon Navarro confirmó ... este viernes la ausencia del experimentado jugador bosnio debido a una lesión.

Navarro no especificó la dolencia y se limitó a indicar que sufrió «un golpe» en el partido del pasado miércoles en la Champions frente al Mersin. Al parecer el jugador sufrió una contusión en uno de sus pies. Djedovic atravesaba por un buen momento de forma y ahora habrá que evaluar si llega al encuentro del martes en Grecia frente al Karditsa.

Hay que recordar que la Champions exige cinco cupos para sus partidos y Djedovic es uno de los jugadores con esta licencia. El Unicaja cumple con la norma pese a su ausencia, pues cuenta con Díaz, Barreiro, Tyson Pérez, Balcerowski y Sulejmanovic, pero si alguno de estos sufre algún tipo de percance, tendría que tirar del canterano Manu Trujillo.