Lakovic: «El Unicaja ha cambiado jugadores, pero mantiene su filosofía y es uno de los mejores de la Liga»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria Jaka Lakovic analizó el estreno en casa de su equipo este sábado a las 20.00 horas (DAZN) contra ... el Unicaja. El esloveno espera un partido complicado, pero confía en la motivación de los suyos por jugar por primera vez ante sus aficionados. Lakovic reconoció que el cuadro cajista ha cambiado piezas, pero que su filosofía de juego es la misma.

«El Unicaja ha añadido jugadores nuevos pero, como he dicho, la filosofía no cambia. Las piezas que han añadido yo creo que iban un poco a suplir a las piezas que se han ido. Por ejemplo, Castañeda con unas características similares a Tyson Carter. Luego han añadido James Webb, con incluso más capacidad de tiro. Duarte también, intentando suplir o añadir un poco más de creación. La filosofía queda ahí, con características de jugadores que son similares que sí que cambian un poco, pero la esencia de este Unicaja es muy similar. Ha cambiado algunas piezas después de varios años de continuidad, pero sigue teniendo la misma filosofía de juego rápido y de juego en transición, donde destacan y son muy eficientes. En defensa también, con mucha agresividad, ya les conocemos. Han ganado la Copa Intercontinental y han jugado la Supercopa. Es uno de los mejores equipos de la liga ahora mismo», destacó el entrenador del Gran Canaria.

El rival cajista comenzó la temporada perdiendo en la pista del Real Madrid y esta semana venció con solvencia en la Champions arrasando al Benfica. El calendario está siendo complicado para ellos y por Lakovic exige a sus jugadores hacer las cosas básicas muy bien. «Empezar la temporada así es complicado, especialmente cuando nosotros hemos cambiado seis piezas. Tenemos medio equipo totalmente nuevo y jugar contra rivales como el Madrid o el Unicaja es complicado, porque los posibles errores te los castigan, porque son capaces de reconocer esos errores. No te puedes esconder mucho rato cometiendo errores en el partido, porque el rival tiene mucha calidad. Por otro lado, yo creo que nos ayuda porque nos exige máximo esfuerzo y máxima energía, y esto que tenemos que aprender nos ayuda a crecer. Estos partidos seguro que nos ayudan a crecer. Entramos a estos partidos, especialmente aquí, en casa, con nuestra afición, con máxima ambición, con máxima energía y sin ningún tipo de relajación. En este caso, estos rivales de máximo nivel nos ayudan a tener esto que he hablado antes, los básicos, ser muy humildes, con mucha energía y mucho esfuerzo para jugar estos partidos».