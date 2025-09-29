Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto de la semifinal de la Supercopa. MARILÚ BÁEZ
Análisis

El Unicaja, cuarenta días después

Quinto cuarto ·

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:07

El Unicaja descansa tras el atracón de la pretemporada. Han sido cuarenta días frenéticos de preparación que se cerraron el sábado con la derrota en ... las semifinales de la Supercopa ante el Valencia. Han sido ocho encuentros que se han saldado con seis victorias, dos derrotas y un título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja, cuarenta días después

El Unicaja, cuarenta días después