El Unicaja descansará tres días y visitará el Santuario de la Victoria el miércoles
El equipo ofrecerá el título de la Copa Intercontinental a la patrona de Málaga
Málaga
Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:50
Tras la eliminación en las semifinales de la Supercopa Endesa, el Unicaja tendrá tres días de descanso. El equipo hace así un paréntesis tras una ... pretemporada muy ajetreada en la que afrontó una semana lejos de Málaga para la disputa de la Copa Intercontinental.
Ibon Navarro ha dado tres días de descanso a sus jugadores y la plantilla no volverá a entrenar hasta el miércoles para preparar el estreno liguero en casa ante el Surne Bilbao. Ese mismo día, el equipo se desplazará al Santuario de la Virgen de la Victoria para realizar la tradicional ofrenda floral y del título de la Copa Intercontinental a la patrona de Málaga. Este acto se celebrará a última hora de la tarde, las 20.15 horas.
El Unicaja comenzará la Liga Endesa el sábado a las 18.00 horas en el Palacio de los Deportes ante el Surne Bilbao, que llega con Melwin Pantzar en sus filas, jugador fichado por el club cajista el pasado verano y que está cedido en el conjunto vasco.
