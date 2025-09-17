Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, con rostro serio en la sesión de fotos oficial de la FIBA, ayer en Singapur. FIBA

Ibon Navarro, con rostro serio en la sesión de fotos oficial de la FIBA, ayer en Singapur. FIBA
Copa Intercontinental 2025

Ibon Navarro: «Antes de diciembre será difícil que veamos el verdadero potencial de la plantilla»

Entrevista ·

A las puertas de un nuevo título, el entrenador del Unicaja repasa en Singapur la actualidad de su equipo y pide paciencia

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:25

Mientras los jugadores del Unicaja bromean en la sesión de fotos oficial del torneo, el rostro de Ibon Navarro desprende seriedad. El técnico tiene trabajo ... que hacer para preparar los partidos y el tiempo es oro. Como hace un año, el vasco se sienta con SUR para analizar en Singapur esta Copa Intercontinental en la que su Unicaja debuta mañana. No se fía de ningún rival y mira al futuro con prudencia, consciente de que el proyecto que ahora maneja ha cambiado mucho respecto a las últimas campañas y esta por madurar.

