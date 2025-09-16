La tertulia de SUR, en directo desde Singapur con el director deportivo del Unicaja
Juanma Rodríguez repasará la actualidad del equipo y responderá a las preguntas de los aficionados
Málaga
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:09
En directo, desde Singapur, el director deportivo del Unicaja será el invitado a la tertulia de la redacción de SUR para repasar la actualidad del ... equipo en la Copa Intercontinental. El espacio comenzará entre las 13.30 y las 14.00 horas en función de la finalización del entrenamiento del equipo. Los aficionados podrán seguirla en las redes sociales, Youtube, Twitch y en Sur.es
