Las vistas desde la discoteca Ce la Vi de Singapur en la que el Unicaja celebró la Copa Intercontinental.

Las vistas desde la discoteca Ce la Vi de Singapur en la que el Unicaja celebró la Copa Intercontinental. Juan Calderón
Copa Intercontinental 2025

Una fiesta en las alturas: así celebró el Unicaja el título de la Intercontinental

El equipo malagueño festejó la victoria en la planta 57 del Marina by Sans, el espectacular edificio 'barco' de Singapur

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado Especial a Singapur

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:24

El Unicaja se tomó al pie de la letra aquello de que los títulos hay que celebrarlos por todo lo alto y eso es lo que hizo tras la consecución de la Copa Intercontinental que conquistó el domingo en Singapur. No es que hiciese una fiesta de locura, sino que eligió un local en el piso 57 del Marina By Sans, el emblemático edificio 'barco' de la ciudad asiática.

