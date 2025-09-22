Una fiesta en las alturas: así celebró el Unicaja el título de la Intercontinental

El Unicaja se tomó al pie de la letra aquello de que los títulos hay que celebrarlos por todo lo alto y eso es lo ... que hizo tras la consecución de la Copa Intercontinental que conquistó el domingo en Singapur. No es que hiciese una fiesta de locura, sino que eligió un local en el piso 57 del Marina By Sans, el emblemático edificio 'barco' de la ciudad asiática.

Los festejos por el título de la Intercontinental comenzaron con un acto más formal en el hotel de concentración en el que ha pasado toda la semana. El club reunió a todo el equipo y al grupo de aficionados, directivos y patrocinadores que han estado en Singapur, entre los que se encontraban el concejal de deportes, Borja Vivas, y representantes del consejo de administración y de Unicaja Banco, como Fernando Ríos, que es director de Comunicación e Imagen de la entidad financiera. Había familiares de los jugadores, como la esposa de Kendrick Perry, la prometida de James Webb y la novia de Olek Balcerowski, además del padre de Ibon Navarro.

Al término de la cena, el presidente del club realizó el tradicional discurso en el que reconoció que cuando comenzaron el proyecto no esperaban ganar siete títulos en ocho finales. «No podemos cometer el error de acomodarnos. Debemos mantener el hambre», dijo el directivo cajista antes de que todos los presentes cantasen el himno del club.

Ahí se acabaron las formalidades, porque Carlos Cabezas, se había encargado de reservar en Ce la vi, un conocido local de copas de Singapur situado a más de 150 metros de altura. La gestión la había hecho por medio de Houssein Hafian, un marbellí afincado en Singapur que conocía al exjugador cajista y que tiene varios restaurantes en la ciudad.

En un ambiente más distendido, pero controlado, los jugadores se quitaron la presión de la competición y de una semana concentrados lejos de sus hogares. El ambiente fue curioso porque el final del torneo provocó que allí se diesen cita jugadores y técnicos de casi todos los equipos participantes. Los que habían sido rivales, ahora celebraban juntos. La fiesta, eso sí, no se prolongó demasiado, pues el cansancio acumulado y también el sueño por el 'jet lag' también se dejaban notar. Así que la recogida no tardó en llegar. El equipo ha tenido una comida de confraternización en un restaurante gestionado por el famoso chef inglés, Gordon Ramsay, conocido por su programas de televisión.

La vuelta a Málaga será a las 23:30 hora de Singapur y la plantilla llegará a Málaga a las 11.00 del martes. No habrá celebración por el título, pues el fin de semana disputa la Supercopa en la que tendrá como rival al Valencia.