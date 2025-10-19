Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Webb lanza a canasta rodeado de jugadores del Barcelona.

Webb lanza a canasta rodeado de jugadores del Barcelona. ÑITO SALAS

Los árbitros y el Barça funden al Unicaja

El equipo malagueño compitió a gran nivel, pero le faltó lucidez ante un gran rival que encontró muchos puntos fáciles desde la línea de personal en el último cuarto

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:18

Primera derrota de la temporada. El Barcelona salió victorioso del Carpena después de un encuentro de gran nivel e intensidad que se resolvió en un ... último cuarto en el que fueron claves las decisiones de los árbitros que fundieron a faltas personales al equipo malagueño, que acabó desquiciado con las decisiones adversas (77-83). Compitió bien el Unicaja, aunque por momentos le faltó un punto de dureza física para estar a la altura de un rival que tuvo en Shengelia a su mejor jugador. A pesar de ir durante muchos minutos por detrás, el quipo malagueño no paró de luchar hasta ese polémico final en el que decidieron los tiros libres a favor del Barça (ninguno de los locales por 15 del equipo visitante). El Unicaja volvió a hacer un gran trabajo colectivo, pero le faltó esa referencia de calidad individual que no termina de encontrar. Duelen los ojos al ver el 5/33 en triples que firmó el equipo cajista.

