Los árbitros y el Barça funden al Unicaja

Primera derrota de la temporada. El Barcelona salió victorioso del Carpena después de un encuentro de gran nivel e intensidad que se resolvió en un ... último cuarto en el que fueron claves las decisiones de los árbitros que fundieron a faltas personales al equipo malagueño, que acabó desquiciado con las decisiones adversas (77-83). Compitió bien el Unicaja, aunque por momentos le faltó un punto de dureza física para estar a la altura de un rival que tuvo en Shengelia a su mejor jugador. A pesar de ir durante muchos minutos por detrás, el quipo malagueño no paró de luchar hasta ese polémico final en el que decidieron los tiros libres a favor del Barça (ninguno de los locales por 15 del equipo visitante). El Unicaja volvió a hacer un gran trabajo colectivo, pero le faltó esa referencia de calidad individual que no termina de encontrar. Duelen los ojos al ver el 5/33 en triples que firmó el equipo cajista.

El encuentro comenzó con una bonita lucha de titanes entre Tyson Pérez y Shengelia, dos jugadores de características parecidas. El primero en un momento de esplendor en su carrera y el segundo, una referencia ya veterana de la Euroliga. Polivalencia, lucha por el rebote e intensidad marcaron las acciones de ambos en un gran mano a mano. Sin embargo, lo que decantaba el encuentro, al menos en el primer cuarto, fue el enorme acierto de tres del Barcelona, que con tres canastas desde la larga distancia se colocó 6-14 a los 4 minutos. La defensa del Unicaja no tenía excesiva tensión y permitió a su rival jugar demasiado cómodo. Además los malos porcentajes de tiro de los cajistas pusieron las cosas más fáciles al Barcelona. El primer triple del equipo malagueño llegó a los 18 minutos y marcó el comienzo de la reacción hasta el 18-22 con el que se cerró el primer acto.

El cambio del Unicaja en defensa fue evidente y esto le permitió también mejorar en ataque, donde había una premisa clara: atacar a Brizuela. Lo hicieron Duarte y Djedovic, este último con más acierto. Con su aro protegido y recuperando el control del rebote, el partido estaba ahora en manos del Unicaja, que culminó la remontada con un triple de Barreiro (27-26, min. 15). Con el cuadro malagueño tocando al abordaje, Duarte se enzarzó con Punter en un inútil pique, del que él y su equipo salieron perjudicados. El dominicano se fue el banquillo con dos faltas seguidas y el Unicaja vio cortado el buen ritmo que tenía. El Barcelona sacó la cabeza para respirar con sus jugadores interiores y, a partir del ahí, controló el partido con un parcial de 6-15 hasta el descanso. Hernangómez y otra vez Shengelia dominaban con su físico (34-39, min. 20).

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Unicaja 77 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 12:34 9 6 0 15 A. Balcerowski 16:14 4 0 0 2 J. Webb 20:07 8 3 0 4 T. Kalinoski 19:45 3 3 2 -1 J. Barreiro 12:35 6 3 0 5 A. Díaz 18:37 2 2 2 7 N. Djedovic 14:40 11 2 0 5 E. Sulejmanovic 11:00 4 5 1 4 C. Duarte 12:50 2 1 1 -4 K. Tillie 16:32 6 2 1 7 D. Kravish 23:40 11 6 1 10 K. Perry 21:26 11 5 3 15 Barça 83 Min. Punt. Reb. Asist. Val. K. Punter 28:58 17 5 3 21 J. Marcos 24:02 11 2 3 11 M. Cale 16:25 4 3 0 4 J. Vesely 17:24 6 3 1 7 D. Brizuela 06:26 0 0 0 -4 T. Satoransky 15:14 5 4 1 6 W. Hernangómez 11:46 4 2 0 6 Y. Fall - - - - - W. Clyburn 28:36 11 6 3 12 T. Shengelia 22:44 18 0 1 19 S. Keita 11:31 0 5 0 1 J. Parra 16:54 7 5 0 12

La puesta en escena tras el descanso se pareció peligrosamente al comienzo del partido. El Barcelona jugaba casi a placer, consiguiendo canastas demasiado fáciles y encontrando a sus referentes para anotar. Competir ante un equipo con Punter, Clyburn y Shengelia entonados es complicado y por eso el Unicaja se vio diez abajo al poco de la reanudación (37-47). Pese algún destello aislado, el juego de los de Ibon Navarro se alimentaba más de los fallos de su rival que de lo que ellos mismos podían generar. Hubo un par de ataques con todos los jugadores parados que acabaron en malas decisiones, especialmente de un Duarte negado al que su entrenador tuvo que sentar. Con 46-55 Ibon Navarro tenía que parar el partido para buscar soluciones. En medio de la confusión, las ideas las puso Djedovic, otra vez incisivo y sabiendo qué hacer en cada momento. Con el bosnio regresó el Unicaja al partido, pero sin lograr la remontada (57-62).

Visto lo visto, el equipo malagueño necesitaba algo más para cambiar la dinámica. La apuesta de su entrenador fue un quinteto más físico, con Balcerowski (luego Kravish), Sulejmanovic, Djedovic, Barreiro y Díaz. Por ahí encontró el Unicaja una vía para hacer daño a un rival que sufría con la intensidad de los locales y su control del rebote. Mención especial para el dúo de bosnios del Unicaja, que devolvieron a su equipo al partido instantes después permiteron la remontada (69-68, min.36). El Unicaja tuvo que hacer un gran esfuerzo físico, que se tradujo en continuas faltas que mantuvieron con vida al Barcelona para desesperación del público local, debido a la abrumadora ventaja que suponía para el rival. A tres minutos del final, de los 12 puntos que llevaba el equipo azulgrana, nueve fueron de tiros libres... Así era muy difícil. No perdió la fe el Unicaja, que se negaba a perder. Dos acciones fulgurantes de Perry daban vida a falta de 1:30 (77-78), pero ya no hubo para más, en parte porque los árbitros estropearon lo que habría sido un gran final. Lo de siempre...