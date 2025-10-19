Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ÑITO SALAS
Liga Endesa

Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Barcelona

Primer tropiezo del equipo malagueño esta temporada tras un partido muy cerrado

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:30

Un 5/33 en los lanzamientos de tres puntos y una serie de decisiones arbitrales muy cuestionables lastraron al Unicaja ante el Barcelona, que se ... convirtió en el primer equipo en ganar en Málaga esta temporada.

