Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Barcelona
Primer tropiezo del equipo malagueño esta temporada tras un partido muy cerrado
Málaga
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:30
Un 5/33 en los lanzamientos de tres puntos y una serie de decisiones arbitrales muy cuestionables lastraron al Unicaja ante el Barcelona, que se ... convirtió en el primer equipo en ganar en Málaga esta temporada.
Fue un partido cerrado, aunque la realidad es que el conjunto visitante fue casi siempre por delante, favorecido por la falta de acierto de los de Ibon Navarro. El cuadro cajista llegó con vida al final y logró ponerse por delante, pero su juego fue demasiado previsible cuando no podía correr.
