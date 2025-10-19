El uno a uno del Unicaja-Barcelona
SUR
Domingo, 19 de octubre 2025, 21:56
Alberto Díaz Base
6
|Minutos: 18:37
|Puntos: 2
|Rebotes: 2
|Asistencias: 2
Kendrick Perry Base
7
El juego del Unicaja tuvo más lógica con él en la pista, porque siempre trata de correr y ser agresivo.
|Minutos: 21:26
|Puntos: 11
|Rebotes: 5
|Asistencias: 3
Tyler Kalinoski Escolta
4
Venía de grandes actuaciones, pero esta vez estuvo por debajo de su nivel. También es cierto que estuvo bien defendido. Falló los cuatro triples que intentó y acabó con valoración negativa, algo difícil de ver en él.
|Minutos: 19:45
|Puntos: 3
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
Jonathan Barreiro Alero
6
Buen trabajo en el rebote, pero le faltó algún triple más liberado que tuvo y que falló.
|Minutos: 12:35
|Puntos: 6
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Nihad Djedović Alero
8
El mejor del Unicaja en el partido, al menos el que mejor interpretó lo que había que hacer en cada momento. Incisivo y acertado.
|Minutos: 14:40
|Puntos: 11
|Rebotes: 2
|Asistencias: 0
Chris Duarte Alero
2
No termina de entrar en los partidos. El del Barcelona era una prueba para él y no la superó, ni por acierto ni por físico. Su pique con Punter frenó al equipo.
|Minutos: 12:50
|Puntos: 2
|Rebotes: 1
|Asistencias: 1
Tyson Pérez Ala-Pívot
7
Su despliegue físico fue fantástico, logrando canastas de calidad debajo del aro y peleándose con Shengelia. Lo raro es que casi no se le vio en la segunda parte...
|Minutos: 12:34
|Puntos: 9
|Rebotes: 6
|Asistencias: 0
James Webb III Ala-Pívot
5
Da la sensación que todavía puede ofrecer mucho más, especialmente con los lanzamientos de tres, donde sigue negado.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
7
Su presencia como cuatro fue clave para tratar de frenar a Shengelia, pero acabó eliminado por faltas.
|Minutos: 11:00
|Puntos: 4
|Rebotes: 5
|Asistencias: 1
Killian Tillie Ala-Pívot
4
Alguna canasta aislada, pero no pudo contener a Shengelia en ningún momento.
|Minutos: 16:32
|Puntos: 6
|Rebotes: 2
|Asistencias: 1
Olek Balcerowski Pívot
4
Un partido bueno y otro regular... Debe ser más continuo. Falló algunas canastas clarísimas que no debe perdonar. El equipo necesita de una referencia interior como la que él representa.
|Minutos: 16:14
|Puntos: 4
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
David Kravish Pívot
6
De menos a más con un gran último cuarto en el que estuvo atento en el rebote ofensivo y fue clave en la reacción.
|Minutos: 23:40
|Puntos: 11
|Rebotes: 6
|Asistencias: 1
