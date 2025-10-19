El uno a uno del Unicaja-Barcelona

Minutos: 18:37 Puntos: 2 Rebotes: 2 Asistencias: 2

Kendrick Perry Base 7

El juego del Unicaja tuvo más lógica con él en la pista, porque siempre trata de correr y ser agresivo.

Minutos: 21:26 Puntos: 11 Rebotes: 5 Asistencias: 3

Tyler Kalinoski Escolta 4

Venía de grandes actuaciones, pero esta vez estuvo por debajo de su nivel. También es cierto que estuvo bien defendido. Falló los cuatro triples que intentó y acabó con valoración negativa, algo difícil de ver en él.

Minutos: 19:45 Puntos: 3 Rebotes: 3 Asistencias: 2

Jonathan Barreiro Alero 6

Buen trabajo en el rebote, pero le faltó algún triple más liberado que tuvo y que falló.

Minutos: 12:35 Puntos: 6 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Nihad Djedović Alero 8

El mejor del Unicaja en el partido, al menos el que mejor interpretó lo que había que hacer en cada momento. Incisivo y acertado.

Minutos: 14:40 Puntos: 11 Rebotes: 2 Asistencias: 0

Chris Duarte Alero 2

No termina de entrar en los partidos. El del Barcelona era una prueba para él y no la superó, ni por acierto ni por físico. Su pique con Punter frenó al equipo.

Minutos: 12:50 Puntos: 2 Rebotes: 1 Asistencias: 1

Tyson Pérez Ala-Pívot 7

Su despliegue físico fue fantástico, logrando canastas de calidad debajo del aro y peleándose con Shengelia. Lo raro es que casi no se le vio en la segunda parte...

Minutos: 12:34 Puntos: 9 Rebotes: 6 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 5

Da la sensación que todavía puede ofrecer mucho más, especialmente con los lanzamientos de tres, donde sigue negado.

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 7

Su presencia como cuatro fue clave para tratar de frenar a Shengelia, pero acabó eliminado por faltas.

Minutos: 11:00 Puntos: 4 Rebotes: 5 Asistencias: 1

Killian Tillie Ala-Pívot 4

Alguna canasta aislada, pero no pudo contener a Shengelia en ningún momento.

Minutos: 16:32 Puntos: 6 Rebotes: 2 Asistencias: 1

Olek Balcerowski Pívot 4

Un partido bueno y otro regular... Debe ser más continuo. Falló algunas canastas clarísimas que no debe perdonar. El equipo necesita de una referencia interior como la que él representa.

Minutos: 16:14 Puntos: 4 Rebotes: 0 Asistencias: 0

David Kravish Pívot 6

De menos a más con un gran último cuarto en el que estuvo atento en el rebote ofensivo y fue clave en la reacción.