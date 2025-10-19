Ibon Navarro: «Nos ha faltado acierto, pero lo hemos compensado con muchas cosas»

El mensaje más repetido y evidente de Ibon Navarro tras caer ante el Barcelona fue que la falta de acierto en triples (5/33) fue ... determinante para que su equipo no ganara. Se mostró contento con el partido del Unicaja pese a la derrota, que la valoró de forma positiva analizándolo en general, a grandes rasgos. «Felicitar al Barcelona y al equipo por el esfuerzo y la mentalidad que ha demostrado. Es un partido en el que nos falta el acierto, que lo hemos compensado con muchas cosas durante mucho tiempo. Pero al final necesitas anotar. El Barcelona tiene mérito en nuestro desacierto en triples, pero algunos tiros eran fáciles. El esfuerzo defensivo y físico también te pasa factura. El equipo ha demostrado que tiene buen espíritu y es bueno que mantengamos esta seña de identidad para seguir compitiendo. Agarrarte a los partidos con tanto desacierto habla bien de nosotros», dijo en su rutinaria valoración inicial.

Las decisiones de los jueces ayudaron a decantar el último cuarto, aunque no quiso hablar de árbitros y sí de todo lo demás. Lo deportivo. «No sé si ha condicionado el partido. Hay que analizarlo. Creo que ha habido contactos que sí son faltas, pero son cosas que en caliente te vas a acordar. Hablar de los árbitros con 5 de 33 en triples… El equipo tiene calidad y capacidad de meter de fuera, pero por diferentes motivos no lo hemos hecho. A nivel de rebote hemos hecho muchas cosas bien. Y eso habla de esfuerzo y capacidad de sufrir. Prefiero hablar de eso y no de los árbitros. Hay algo mucho más tangible», argumentó. «¿Para qué vamos a hablar de los tiros libres y las faltas? Con un paupérrimo 25% en triples habríamos ganado. Sin ver el partido no me atrevo a decir nada. Creo que ha habido pasos de Parra y falta sobre Duarte, pero como no lo he visto en la tele…», agregó cuando fue preguntado por los 15 tiros libres que tiró el Barcelona en el último acto.

Fue preguntado también por los motivos del descarte de Castañeda. Lejos de una cuestión de rendimiento o de problemas físicos, lo justificó apuntando a una cuestión de centímetros: «Siempre echo de menos al que no juega, lo digo siempre, porque todo el mundo aporta muchas cosas. Cuando el partido va avanzando te vas acordando del que no juega. Es una cuestión de tamaño, hoy contra el Barcelona. No es fácil jugar con dos pequeños contra ellos. Por el planteamiento…».

El último nombre propio por el que fue preguntado fue Djedovic. ¿Por qué no jugó los últimos minutos del último cuarto? «Lo que ha hecho muy bien ha sido pisar pintura, y necesitábamos meter de tres. Hemos buscado que alguien metiese algo. Djedovic cuando ha entrado ha hecho muy bien su trabajo. Con Tyler y Chris tienes que confiar en que el triple que meten te ayuda a ganar. Mi explicación es esa», contestó, haciendo hincapié en la necesidad de anotar de tres. El partido acabó sin lesionados, aunque no descarta que mañana alguno se duele de algún golpe tras este partido de alto voltaje.