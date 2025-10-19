Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, durante el partido contra el Barcelona. Ñito Salas
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Nos ha faltado acierto, pero lo hemos compensado con muchas cosas»

Contento con la actuación de su equipo pese a la derrota, incidió en que el pobre porcentaje de precisión en triples fue lo más determinante en el resultado final

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:53

Comenta

El mensaje más repetido y evidente de Ibon Navarro tras caer ante el Barcelona fue que la falta de acierto en triples (5/33) fue ... determinante para que su equipo no ganara. Se mostró contento con el partido del Unicaja pese a la derrota, que la valoró de forma positiva analizándolo en general, a grandes rasgos. «Felicitar al Barcelona y al equipo por el esfuerzo y la mentalidad que ha demostrado. Es un partido en el que nos falta el acierto, que lo hemos compensado con muchas cosas durante mucho tiempo. Pero al final necesitas anotar. El Barcelona tiene mérito en nuestro desacierto en triples, pero algunos tiros eran fáciles. El esfuerzo defensivo y físico también te pasa factura. El equipo ha demostrado que tiene buen espíritu y es bueno que mantengamos esta seña de identidad para seguir compitiendo. Agarrarte a los partidos con tanto desacierto habla bien de nosotros», dijo en su rutinaria valoración inicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

