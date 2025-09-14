Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena

La investigación sobre el origen del fuego que, el pasado jueves 11, en plena madrugada, se declaró en las inmediaciones de la Carretera del ... Sol y Torremuelle, en Benalmádena, baraja como hipótesis que las llamas prendieran a consecuencia de una negligencia humana, tal y como ha podido saber SUR; un error que, según las mismas fuentes, posiblemente, cometieron residentes en un chalé okupado, desde hace años, en esta zona del municipio, en el camino que lleva del núcleo de Benalmádena Pueblo hasta la costa.

Y es que, aunque todavía es una de las línea de trabajo de la Policía Científica, gracias a las pesquisas realizadas, se ha podido averiguar que los moradores de esta vivienda emplean una vieja nevera como barbacoa al aire libre. De hecho, antes de la pandemia, cuando la comunidad okupa ya estaba instalada en la casa, se registró un fuego que tuvo cierta magnitud, aunque solo afectó a áreas de monte bajo, conforme a los datos que manejan los encargados del caso, a los que ha tenido acceso este periódico. Posteriormente, a comienzos de este pasado agosto, siempre según las mismas fuentes, hubo otro conato de incendio, que motivó la intervención de la Policía Local, alertada por una gran humareda.

En cuanto a lo ocurrido este pasado jueves, cuando, sobre las dos y media de la madrugada, se declaró un incendio interfaz, es decir, forestal y urbano, que llegó a quedarse a las puertas de los residenciales y obligó al desalojo de 90 personas y a cortar la vía del tren, hay sospechas de que, tras usarse de nuevo la parrilla improvisada en la nevera, no se apagaron las brasas debidamente y algún ascua saltó y se avivara por el fuerte terral; desde el primer momento, el propio Ayuntamiento, apunta a que fue determinante para que las llamas avanzaran a toda velocidad el viento, que soplaba con gran potencia, y que impulsó las llamas ladera abajo.

Dada la situación de gran peligro, se movilizaron, además de los Bomberos de Benalmádena, a los del Consorcio Provincial, Fuengirola y Málaga capital, además de cuadrillas terrestres y medios aéreos del Infoca. Para evacuar a las personas que estaban en riesgo, fue clave la labor de las policías Local y Nacional, apoyada por personal municipal y con el 061, que instaló un punto de asistencia avanzado y movilizó una UVI móvil, en alerta.

El alcalde, Juan Antonio Lara, activó el Plan de Emergencias Municipal apenas media hora después de comenzar las llamas, ante la gravedad de la situación; una madrugada de infarto para decenas de vecinos y para los equipos que evitaron males mayores, ya que no hubo daños personales, tan solo, un accidente laboral leve, como indicó el Gobierno local.