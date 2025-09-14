Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Refresco de la zona quemada, junto a un residencial. Salvador Salas

Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena

Una de las hipótesis de la investigación, en manos de la Policía Científica, es que el fuerte viento avivó un ascua mal apagada tras usar la parrilla los residentes en un chalé okupado

Juan Cano
José Rodríguez Cámara

Juan Cano y José Rodríguez Cámara

Málaga | Benalmádena

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:20

La investigación sobre el origen del fuego que, el pasado jueves 11, en plena madrugada, se declaró en las inmediaciones de la Carretera del ... Sol y Torremuelle, en Benalmádena, baraja como hipótesis que las llamas prendieran a consecuencia de una negligencia humana, tal y como ha podido saber SUR; un error que, según las mismas fuentes, posiblemente, cometieron residentes en un chalé okupado, desde hace años, en esta zona del municipio, en el camino que lleva del núcleo de Benalmádena Pueblo hasta la costa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena

Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena